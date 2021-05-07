***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKüresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı'nın (UNIDO) yürütücüsü olduğu "Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Biyokütle Kullanımı" hibe ve destek programı kapsamında iştirakimiz Biyomek Elektrik Enerjisi Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. 06.05.2021 tarihi itibariyle hibe ve destek almaya hak kazanmıştır.Proje ile tarımsal sanayi sektöründe modern biyoenerji teknolojilerinin ve enerji verimliliği önlemlerinin gösterilmesi, alt sektörler arası dönüşümün sağlanmasına yönelik politika ve çevre programları düzenlemek ve kapasite geliştirilmesi ve bilinç artışının sağlanmasına yönelik iş paketleri ile kullanılmayan tarımsal atıklar ve artıkların biyoenerji dönüşümünün sağlanarak ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935105BIST