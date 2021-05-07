***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2021 09:01
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı'nın (UNIDO) yürütücüsü olduğu "Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Biyokütle Kullanımı" hibe ve destek programı kapsamında iştirakimiz Biyomek Elektrik Enerjisi Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. 06.05.2021 tarihi itibariyle hibe ve destek almaya hak kazanmıştır.
Proje ile tarımsal sanayi sektöründe modern biyoenerji teknolojilerinin ve enerji verimliliği önlemlerinin gösterilmesi, alt sektörler arası dönüşümün sağlanmasına yönelik politika ve çevre programları düzenlemek ve kapasite geliştirilmesi ve bilinç artışının sağlanmasına yönelik iş paketleri ile kullanılmayan tarımsal atıklar ve artıkların biyoenerji dönüşümünün sağlanarak ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935105
BIST
10:151.436
En Yüksek
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|: 1.432
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485,19
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BIST En Aktif Hisseler10:13
|AYES
|22,00
|260.766
|% 10,00
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|AYCES
|80,80
|502.334
|% 9,93
|
|IDEAS
|74,60
|611.795
|% 9,87
|
|KSTUR
|358,00
|563.134
|% 9,41
|
|ERBOS
|81,15
|14.672.715
|% 6,15
|
|VAKFN
|15,54
|1.739.050
|% -9,97
|
|TACTR
|26,00
|78.000
|% -5,45
|
|SODSN
|27,22
|66.444
|% -5,02
|
|SERVE
|15,02
|9.658
|% -4,94
|
|INTEM
|39,60
|235.901
|% -4,76
|
|PETKM
|6,97
|298.235.269
|% 1,01
|
|KOZAL
|126,90
|238.660.955
|% 3,59
|
|THYAO
|13,02
|97.671.422
|% 0,70
|
|TUPRS
|93,40
|92.888.403
|% 1,85
|
|KRDMD
|8,22
|81.759.123
|% -0,72
|
|PETKM
|6,97
|298.235.269
|% 1,01
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|YKBNK
|2,08
|35.745.962
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,14
|11.434.222
|% -0,87
|
|KRDMD
|8,22
|81.759.123
|% -0,72
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|USAK
|2,57
|22.178.624
|% -1,15
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2929
|8,2949
|% 0,31
|
|Euro
|10,0159
|10,0220
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,4851
|11,5427
|% 0,28
|
|Frank
|9,0902
|9,1450
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2000
|2,2110
|% 0,09
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.820
|1.821
|5,47
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,34
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,00
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|B. Petrol
|68,58
|68,58
|0,49
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