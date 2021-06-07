***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2021 09:19
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı İzmir Novtek Enerji Elektrik Üretim A.Ş'nin işletmecisi olduğu İzmir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisine 5 adet motor ünitesi ilavesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 04.06.2021 tarihinde kısmi kabul İşlemi gerçekleştirmiştir. Halihazırda 17 adet motor ünitesi ile 24,99 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz 5 adet motor ünitesi ile desteklenmesi sonrasında toplamda 22 adet motor ünitesiyle 32,34 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940356
BIST
16:411.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 13,91
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
16:418,6329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0339
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
16:4110,5213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0288
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
16:41523,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -3,21
|Açılış
|: 523,78
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler16:41
|ATATP
|29,04
|10.403.377
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.220.127
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.792.996
|% 9,77
|
|EUKYO
|6,20
|2.560.460
|% 8,20
|
|ETYAT
|3,72
|3.347.537
|% 8,14
|
|METUR
|22,50
|23.773.643
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|DERHL
|5,17
|13.534.488
|% -6,34
|
|PKENT
|2.528,90
|2.064.156
|% -6,02
|
|TKURU
|206,30
|3.944.221
|% -5,58
|
|THYAO
|14,33
|1.173.629.843
|% 2,07
|
|GARAN
|8,27
|1.137.046.170
|% 2,10
|
|KOZAL
|124,10
|556.585.400
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,78
|490.428.029
|% 0,39
|
|SISE
|8,16
|461.430.303
|% 1,12
|
|EKGYO
|1,98
|350.707.155
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,25
|373.668.861
|% 1,81
|
|GARAN
|8,27
|1.137.046.170
|% 2,10
|
|BOBET
|4,17
|409.380.427
|% -1,42
|
|THYAO
|14,33
|1.173.629.843
|% 2,07
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6313
|8,6329
|% -0,39
|
|Euro
|10,5160
|10,5213
|% -0,27
|
|Sterlin
|12,1894
|12,2505
|% -0,37
|
|Frank
|9,5639
|9,6215
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2935
|2,3050
|% -0,46
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-1,54
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-3,21
|
|Cumhuriyet
|3.466
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.446
|3.535
|-12,83
|
|Yarım
|1.666
|1.710
|-6,21
|
|Çeyrek
|835
|855
|-3,11
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,71
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,87
|71,87
|-0,02
|
Seans Raporu
16:41
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-
16:56QUAGR
Yüzde 5.54 oranında artışla 26.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 095, 885 adet işlem
-
16:55QUAGR
Yüzde 5.46 oranında artışla 26.26 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 092, 487 adet işlem
-
16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 85 artarak (% 1.17 ) 1, 546
-
16:53XU100
Endeks 1, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 11, 251.00 milyon TL de
-
16:53ICBCT
Yüzde 5.94 oranında artışla 5.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 483 adet işlem