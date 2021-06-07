***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı İzmir Novtek Enerji Elektrik Üretim A.Ş'nin işletmecisi olduğu İzmir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisine 5 adet motor ünitesi ilavesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 04.06.2021 tarihinde kısmi kabul İşlemi gerçekleştirmiştir. Halihazırda 17 adet motor ünitesi ile 24,99 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz 5 adet motor ünitesi ile desteklenmesi sonrasında toplamda 22 adet motor ünitesiyle 32,34 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940356BIST