***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2021 09:30
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Mersin Elektrik Üretim ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin işletmecisi olduğu Ezine Biyokütle Enerji Santrali için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28.06.2021 tarihinde 1 adet 1,000 MWe kurulu güçte buhar türbini – generatör grubunun kısmi kabulünü gerçekleştirmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944684
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
0
En Düşük
0
18:058,7163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0331
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7351
En Düşük
8,6689
18:0510,3959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0257
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4269
En Düşük
10,3438
18:05496,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,29
|Açılış
|: 496,59
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|1,90
|7.981.421
|% 0,00
|
|ITTFH
|1,48
|16.958.584
|% 0,00
|
|MEGAP
|8,12
|51.154.903
|% 0,00
|
|MEGAP
|8,12
|51.154.903
|% 0,00
|
|VERUS
|46,80
|22.175.289
|% 0,00
|
|AKSGY
|1,90
|7.981.421
|% 0,00
|
|ITTFH
|1,48
|16.958.584
|% 0,00
|
|MEGAP
|8,12
|51.154.903
|% 0,00
|
|MEGAP
|8,12
|51.154.903
|% 0,00
|
|VERUS
|46,80
|22.175.289
|% 0,00
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% 0,00
|
|THYAO
|13,86
|995.167.257
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% 0,00
|
|SASA
|28,98
|594.584.856
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,63
|507.709.148
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|453.554.690
|% 0,00
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,07
|90.069.930
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,33
|437.690.934
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7132
|8,7163
|% 0,38
|
|Euro
|10,3876
|10,3959
|% 0,25
|
|Sterlin
|12,0227
|12,0830
|% -0,03
|
|Frank
|9,4128
|9,4695
|% 0,03
|
|Riyal
|2,3109
|2,3225
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-3,28
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,00
|74,00
|-0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TAVHL
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 700, 900 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, EKGYO, PGSUS
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, HALKB, TCELL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 83 kaybederek (% -1.29 ) 1, 215
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, YESIL, SELVA, KUTPO, TKURU, ATATP, DAGHL, VANGD, SERVE, ERBOS