***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Mersin Elektrik Üretim ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin işletmecisi olduğu Ezine Biyokütle Enerji Santrali için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28.06.2021 tarihinde 1 adet 1,000 MWe kurulu güçte buhar türbini – generatör grubunun kısmi kabulünü gerçekleştirmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944684BIST