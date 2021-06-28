***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2021 09:30
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız MD Biyokütle Enerji Üretim A.Ş.'nin işletmecisi olduğu Aksaray Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 26.06.2021 tarihinde 1 adet 1,414 MWe kurulu güçte motor ünitesinin kısmi kabulünü gerçekleştirmiştir.
Aksaray Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisinin 2045 yılına kadar 669.484,75 MWh elektrik üretimi gerçekleştirerek 63.681.799 USD (Amerikan Doları) elektrik üretimi satış geliri elde etmesi hedeflenmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944354
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 1.373
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0
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0
18:058,7088
En Yüksek
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|Açılış
|: 8,7100
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|Önceki Kapanış
|: 8,7500
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8,7351
En Düşük
8,6689
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
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|Açılış
|: 497,18
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|1,90
|7.981.421
|% 0,00
|
|ITTFH
|1,48
|16.958.584
|% 0,00
|
|MEGAP
|8,12
|51.154.903
|% 0,00
|
|MEGAP
|8,12
|51.154.903
|% 0,00
|
|VERUS
|46,80
|22.175.289
|% 0,00
|
|AKSGY
|1,90
|7.981.421
|% 0,00
|
|ITTFH
|1,48
|16.958.584
|% 0,00
|
|MEGAP
|8,12
|51.154.903
|% 0,00
|
|MEGAP
|8,12
|51.154.903
|% 0,00
|
|VERUS
|46,80
|22.175.289
|% 0,00
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% 0,00
|
|THYAO
|13,86
|995.167.257
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% 0,00
|
|SASA
|28,98
|594.584.856
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,63
|507.709.148
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|453.554.690
|% 0,00
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,07
|90.069.930
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,33
|437.690.934
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7041
|8,7088
|% 0,29
|
|Euro
|10,3812
|10,3902
|% 0,19
|
|Sterlin
|12,0389
|12,0993
|% 0,11
|
|Frank
|9,4318
|9,4886
|% 0,23
|
|Riyal
|2,3155
|2,3271
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-1,69
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,31
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,09
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,29
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,89
|73,89
|-0,25
|