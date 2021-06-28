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***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.06.2021 09:30



***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş.'nin işletmecisi olduğu Malatya 2 Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 27.06.2021 tarihinde 1 adet 1,414 MWe kurulu güçte motor ünitesinin kısmi kabulünü gerçekleştirmiştir. 
Malatya 2 Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisinin 2030 yılına kadar 212.965,66 MWh elektrik üretimi gerçekleştirerek 27.492.945 USD (Amerikan Doları) elektrik üretimi satış geliri elde etmesi hedeflenmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944356


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