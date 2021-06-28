***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş.'nin işletmecisi olduğu Malatya 2 Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 27.06.2021 tarihinde 1 adet 1,414 MWe kurulu güçte motor ünitesinin kısmi kabulünü gerçekleştirmiştir.Malatya 2 Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisinin 2030 yılına kadar 212.965,66 MWh elektrik üretimi gerçekleştirerek 27.492.945 USD (Amerikan Doları) elektrik üretimi satış geliri elde etmesi hedeflenmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944356BIST