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***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.07.2021 00:06



***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Hibrit olarak enerji üretimine imkan tanıyan ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanmış olan ELEKTRİK PİYASASINDA ÖNLİSANS VEYA LİSANSLARA KONU ÜRETİM TESİSLERİNİN SANTAL SAHALARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR a 17.04.2021 tarihinde eklenen 23.2 maddesi kapsamında Şirketimiz bünyesinde mevcut 11 tesisimizde yapılacak olan fizibilite çalışmaları sonucunda çöp gazı enerji üretimi dışında her bir tesis için ayrı ayrı toplamda 15 MW gücünde olması planlanan ilave enerji üretimi için çalışmalara başlandığını kamuoyuna duyururuz.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950506


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