***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHibrit olarak enerji üretimine imkan tanıyan ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanmış olan ELEKTRİK PİYASASINDA ÖNLİSANS VEYA LİSANSLARA KONU ÜRETİM TESİSLERİNİN SANTAL SAHALARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR a 17.04.2021 tarihinde eklenen 23.2 maddesi kapsamında Şirketimiz bünyesinde mevcut 11 tesisimizde yapılacak olan fizibilite çalışmaları sonucunda çöp gazı enerji üretimi dışında her bir tesis için ayrı ayrı toplamda 15 MW gücünde olması planlanan ilave enerji üretimi için çalışmalara başlandığını kamuoyuna duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950506BIST