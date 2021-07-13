***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2021 00:06
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Hibrit olarak enerji üretimine imkan tanıyan ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanmış olan ELEKTRİK PİYASASINDA ÖNLİSANS VEYA LİSANSLARA KONU ÜRETİM TESİSLERİNİN SANTAL SAHALARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR a 17.04.2021 tarihinde eklenen 23.2 maddesi kapsamında Şirketimiz bünyesinde mevcut 11 tesisimizde yapılacak olan fizibilite çalışmaları sonucunda çöp gazı enerji üretimi dışında her bir tesis için ayrı ayrı toplamda 15 MW gücünde olması planlanan ilave enerji üretimi için çalışmalara başlandığını kamuoyuna duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950506
BIST
18:001.357
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -21,32
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
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1.382
En Düşük
1.355
18:008,6358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 8,6300
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|Önceki Kapanış
|: 8,6500
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8,6399
En Düşük
8,6328
18:0010,2608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
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|Açılış
|: 10,2300
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|Önceki Kapanış
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10,2430
18:00501,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,10
|Açılış
|: 501,37
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|Önceki Kapanış
|: 503,55
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504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler18:00
|VBTYZ
|13,72
|46.296.795
|% 9,94
|
|DGGYO
|8,41
|2.447.572
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,22
|2.186.561
|% 9,89
|
|SILVR
|6,49
|39.489.801
|% 9,81
|
|MARTI
|2,03
|29.139.511
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,33
|10.352.012
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.896.243
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,43
|4.674.266
|% -9,94
|
|DIRIT
|3,24
|324.231
|% -9,75
|
|TKURU
|197,50
|3.555.581
|% -9,36
|
|GARAN
|8,64
|1.434.302.350
|% 1,29
|
|THYAO
|13,24
|916.501.421
|% -2,43
|
|KRDMD
|7,18
|733.473.687
|% -0,55
|
|EREGL
|18,19
|532.029.815
|% 0,78
|
|PETKM
|5,29
|516.845.152
|% -2,76
|
|YKBNK
|2,27
|441.180.741
|% -0,44
|
|GARAN
|8,64
|1.434.302.350
|% 1,29
|
|EKGYO
|1,81
|256.284.928
|% -2,16
|
|PEKGY
|1,13
|141.202.552
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,18
|733.473.687
|% -0,55
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6339
|8,6358
|% 0,01
|
|Euro
|10,2472
|10,2608
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9530
|12,0129
|% -0,39
|
|Frank
|9,3968
|9,4534
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2953
|2,3069
|% -0,26
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|0,15
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,23
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,01
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|-0,33
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