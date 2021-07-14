***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hissedarlarından Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ile yabancı bir banka arasında Şirketimizin paylarından azınlık bölümünü oluşturan payların devri konusunda bir anlaşma yapılması yönünde görüşmelere başlanmıştır. Görüşmelerin nihai sonucu Şirketimiz tarafından ayrıca açıklanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951064BIST