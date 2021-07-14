***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2021 13:33
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hissedarlarından Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ile yabancı bir banka arasında Şirketimizin paylarından azınlık bölümünü oluşturan payların devri konusunda bir anlaşma yapılması yönünde görüşmelere başlanmıştır. Görüşmelerin nihai sonucu Şirketimiz tarafından ayrıca açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951064
BIST
14:101.368
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 20,73
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.368
En Düşük
1.349
14:108,6153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0040
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5996
14:1010,1799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0157
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1397
14:10503,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,45
|Açılış
|: 503,59
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
504,58
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler14:08
|KRTEK
|8,37
|14.769.531
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|128.456.571
|% 9,98
|
|EDATA
|8,12
|50.886.988
|% 9,88
|
|MERIT
|17,50
|1.366.042
|% 9,10
|
|ISBIR
|5.399,00
|687.512
|% 8,52
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,20
|749.785
|% -5,95
|
|SILVR
|6,30
|14.230.458
|% -4,40
|
|BANVT
|61,00
|1.628.934
|% -3,48
|
|SASA
|30,02
|1.022.782.920
|% 5,93
|
|GARAN
|8,49
|657.919.248
|% 0,47
|
|THYAO
|13,15
|380.353.778
|% 0,38
|
|KRDMD
|7,27
|243.481.666
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,32
|218.443.131
|% 2,20
|
|PEKGY
|1,04
|157.184.053
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,32
|218.443.131
|% 2,20
|
|GARAN
|8,49
|657.919.248
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,81
|69.398.718
|% 1,12
|
|PETKM
|5,32
|193.357.469
|% 1,53
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6115
|8,6132
|% -0,07
|
|Euro
|10,1652
|10,1690
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,9224
|11,9822
|% 0,44
|
|Frank
|9,3425
|9,3988
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2923
|2,3038
|% 0,05
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|8,94
|
|Altın Gr.
|503
|503
|2,45
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.381
|15,00
|
|Tam
|3.316
|3.399
|17,24
|
|Yarım
|1.603
|1.644
|8,34
|
|Çeyrek
|804
|822
|4,17
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,06
|
|B. Petrol
|75,97
|75,97
|-0,52
|
Seans Raporu
14:08
daha fazla
-
14:21FADE
Yüzde 6.14 oranında artışla 15.03 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 910, 798 adet işlem
-
14:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 03 artarak (% 1.44 ) 1, 479
-
14:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PEKGY, TRKCM, GUSGR
-
14:20
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BRMEN, AKPAZ
-
14:20XU100
Endeks 1, 367 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 5, 998.00 milyon TL de