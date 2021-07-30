***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı İzmir Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş'nin işletmecisi olduğu Bergama Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisine 1 adet motor ünitesi ilavesi için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 30.07.2021 (bugün) tarihinde kısmi kabul işlemi gerçekleştirmiştir. Halihazırda 2 adet motor ünitesi ile 2,828 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz 1 adet motor ünitesi ile desteklenmesi sonrasında toplamda 3 adet motor ünitesiyle 4,242 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953597BIST