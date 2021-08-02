***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı Landfıll Enerji Sanayi Ticaret A.Ş'nin işletmecisi olduğu Balıkesir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisine 2 adet motor ünitesi ilavesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 31.07.2021 tarihinde kısmi kabul İşlemi gerçekleştirmiştir. Halihazırda 6 adet motor ünitesi ile 8,484 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz 2 adet motor ünitesi ile desteklenmesi sonrasında toplamda 8 adet motor ünitesiyle 11,312 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954240BIST