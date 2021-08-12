***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ("Şirket") paylarının azınlık bölümünün devri hakkında görüşmelere ilişkin olarak 14 Temmuz 2021 tarihinde yapılan açıklamamıza istinaden, Şirketimizin dolaylı olarak yönetim hakimiyetine sahip olan ortağı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ("Doğanlar Yatırım Holding"), Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin (%10'un altındaki) azınlık bölümünü oluşturan payların Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na ("EBRD") satılmasına ilişkin görüşmeler yaptığını bildirmektedir. Gerçekleştirilmesi planlanan satış tarafların söz konusu yatırımın koşulları ile ilgili varacakları nihai anlaşmaya ve buna müteakiben kapanış işlemlerinin tamamlanmasına bağlıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957795BIST