***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.08.2021 20:07
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ("Şirket") paylarının azınlık bölümünün devri hakkında görüşmelere ilişkin olarak 14 Temmuz 2021 tarihinde yapılan açıklamamıza istinaden, Şirketimizin dolaylı olarak yönetim hakimiyetine sahip olan ortağı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ("Doğanlar Yatırım Holding"), Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin (%10'un altındaki) azınlık bölümünü oluşturan payların Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na ("EBRD") satılmasına ilişkin görüşmeler yaptığını bildirmektedir. Gerçekleştirilmesi planlanan satış tarafların söz konusu yatırımın koşulları ile ilgili varacakları nihai anlaşmaya ve buna müteakiben kapanış işlemlerinin tamamlanmasına bağlıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957795
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
18:058,5263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0145
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
18:0510,0625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,1075
En Düşük
10,0035
18:05487,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,89
|Açılış
|: 487,24
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
488,30
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|16,94
|462.737
|% 10,00
|
|VKING
|7,60
|4.478.462
|% 9,99
|
|SUMAS
|81,00
|1.223.932
|% 9,98
|
|ISKPL
|41,70
|83.921.988
|% 9,97
|
|IZFAS
|6,20
|5.705.150
|% 9,93
|
|IDGYO
|2,95
|14.133.009
|% -9,79
|
|EDATA
|15,56
|14.594.978
|% -7,66
|
|YBTAS
|11.113,40
|55.951
|% -6,61
|
|MARKA
|5,20
|12.782.194
|% -6,47
|
|SNKRN
|27,98
|525.436
|% -5,73
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TUPRS
|100,60
|684.178.334
|% 2,34
|
|THYAO
|12,42
|544.852.925
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,49
|366.653.534
|% -0,80
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TSKB
|1,32
|97.807.788
|% 1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5198
|8,5263
|% -0,17
|
|Euro
|10,0585
|10,0625
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,7844
|11,8435
|% 0,21
|
|Frank
|9,2714
|9,3272
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2654
|2,2767
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|25,26
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,66
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,96
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,76
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,13
|
|B. Petrol
|70,69
|70,69
|-0,62
|