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***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.08.2021 14:52



***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.08.2021,14.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ("Şirket") paylarının azınlık bölümünün devri hakkında görüşmelere ilişkin olarak 14 Temmuz 2021 ve 12 Ağustos 2021  tarihinde yapılan açıklamalarımız ile, Şirketimizin yönetim hakimiyetine sahip olan ortağı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Doğanlar Yatırım Holding"), Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin (%10'un altındaki) azınlık bölümünü oluşturan paylarının Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na ("EBRD") satılmasına ilişkin görüşmeler yaptığını bildirmiştik.
Yapılan görüşmeler çerçevesinde Doğanlar Yatırım Holding ve EBRD arasında 21 Ağustos 2021 tarihinde Hisse Devir Sözleşmesi ("SPA") imzalandığı, gerçekleşecek hisse devir işlemleri ile kapanış işlemlerinin SPA tahtında yer alan çeşitli ön şartların tamamlanması üzerine yapılacağı, toplam hisse devir bedelinin 20.000.000 ABD Doları olduğu ve 20.000.000 ABD Doları tutar karşılığında SPA uyarınca kapanıştan 1 gün önceki döviz kuruna göre belirlenecek tutar üzerinden SPA'de belirlenen mekanizma çerçevesinde beher hisse fiyatı ve devire konu olacak azınlık hisse adedinin belirleneceği Şirketimize bildirilmiştir. Kapanış işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben işlemlerin nihai sonucu Şirketimiz tarafından ayrıca açıklanacaktır.
Yukarıdaki açıklamalara ek olarak, Şirketimiz ile EBRD arasında, Şirketimiz'in EBRD politika, prensip ve gerekliliklerine uyumunun sağlanması ve Şirketimizin iklim ve kurumsal yönetim ve tedarik süreçleri başta olmak üzere belirli konulardaki standartlarının daha da iyileştirilmesi amacıyla bir Çerçeve Sözleşme de (Framework Agreement) 21 Ağustos 2021 tarihinde imzalanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960003


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