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***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.08.2021 18:33



***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 01.03.2021 tarih ve 2021/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz paylarının ilk halka arzı öncesinde belirlenen ve Şirketimizin www.biotrendenerji.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde yayımlanan Şirket Ücretlendirme Politikasında Şirketimizin kamuyu aydınlatma uygulamaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin güncel düzenlemeleri dikkate alınarak değişiklikler yapılmasına karar verilmiştir.
Güncellenen Ücretlendirme Politikası işbu açıklamamızın ekinde ve Şirketimizin www.biotrendenerji.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. Güncellenen politika ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesinde yer alacak şekilde pay sahiplerimizin bilgi ve görüşlerine sunulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960847


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