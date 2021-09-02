***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 31.08.2021 tarih ve 2021/46 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, işbu açıklamamızın ekinde EK-1 olarak ekli İlişkili Taraf İşlemleri Politikasının kabulüne ve Şirketimizin www.biotrendenerji.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir. Kabul edilen ekli politika ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesinde yer alacak şekilde pay sahiplerimizin bilgi ve görüşlerine sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961405BIST