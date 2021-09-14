***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.07.2021, 12.08.2021, 23.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ("Şirket") paylarının azınlık bölümünün devri hakkında görüşmelere ilişkin olarak 14 Temmuz 2021, 12 Ağustos 2021 ve 23 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan açıklamalarımız ile, Şirketimizin yönetim hakimiyetine sahip olan ortağı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Doğanlar Yatırım Holding"), Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin (%10'un altındaki) azınlık bölümünü oluşturan paylarının Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na ("EBRD") satılmasına ilişkin görüşmeler yaptığını ve yapılan görüşmeler çerçevesinde Doğanlar Yatırım Holding ve EBRD arasında 21 Ağustos 2021 tarihinde Hisse Devir Sözleşmesi ("SPA") imzalandığı, gerçekleşecek hisse devir işlemleri ile kapanış işlemlerinin SPA tahtında yer alan çeşitli ön şartların tamamlanması üzerine yapılacağını ve kapanış işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben işlemlerin nihai sonucunun açıklanacağını bildirmiştik. Bu çerçevede Şirketimiz Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin paylarının % 5,92'sine tekabül eden 8.880.418 adet payın SPA uyarınca Doğanlar Yatırım Holding tarafından EBRD'ye satışı işleminin tamamlandığı Şirketimize bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963710BIST