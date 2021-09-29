***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2021 14:15
ar
Şirketimiz, karbon yönetiminde göstermiş olduğu başarılı yönetimden dolayı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İTÜ'nün ana desteği ile Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından gerçekleştirilen 7.İstanbul Karbon Zirvesi'nde "Düşük Karbon Kahramanı" ödülüne layık görülmüştür.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965699
BIST
16:191.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 7,86
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
16:198,8702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 8,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
16:1910,3334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0442
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
16:19494,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,53
|Açılış
|: 494,97
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,86
BIST En Aktif Hisseler16:19
|DOBUR
|22,90
|1.386.739
|% 9,99
|
|MANAS
|17,29
|40.591.303
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.422.805
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|KTSKR
|41,04
|167.307.500
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.400.852
|% -9,98
|
|GARFA
|12,94
|6.763.798
|% -9,51
|
|ORCAY
|17,42
|305.019.263
|% -8,56
|
|GOLTS
|37,14
|63.205.469
|% -8,25
|
|GARAN
|9,02
|1.148.287.696
|% 2,04
|
|THYAO
|13,81
|928.670.453
|% 0,22
|
|KOZAL
|96,35
|440.670.919
|% 2,12
|
|TUPRS
|111,50
|410.285.150
|% -1,24
|
|SISE
|8,09
|403.785.328
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,37
|334.206.871
|% 1,28
|
|GARAN
|9,02
|1.148.287.696
|% 2,04
|
|EKGYO
|1,79
|132.088.523
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,22
|360.811.335
|% 0,97
|
|THYAO
|13,81
|928.670.453
|% 0,22
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8665
|8,8702
|% 0,00
|
|Euro
|10,3242
|10,3334
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,8834
|11,9430
|% -0,69
|
|Frank
|9,4770
|9,5341
|% -0,26
|
|Riyal
|2,3531
|2,3649
|% -0,14
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|4,88
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,65
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|1,00
|
|Tam
|3.260
|3.342
|3,42
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|1,66
|
|Çeyrek
|790
|808
|0,83
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,17
|
|B. Petrol
|77,67
|77,67
|-0,68
|