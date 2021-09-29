***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









arŞirketimiz, karbon yönetiminde göstermiş olduğu başarılı yönetimden dolayı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İTÜ'nün ana desteği ile Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından gerçekleştirilen 7.İstanbul Karbon Zirvesi'nde "Düşük Karbon Kahramanı" ödülüne layık görülmüştür.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965699BIST