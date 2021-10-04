***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş'nin işletmecisi olduğu İnegöl Biyogaz Elektrik Üretim Tesisine 1 adet motor ünitesi ilavesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 01.10.2021 tarihinde kısmi kabul İşlemi gerçekleştirmiştir. Halihazırda 1 adet motor ünitesi ile 1,4 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz 1 adet motor ünitesi ile desteklenmesi sonrasında toplamda 2 adet motor ünitesiyle 2,8 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966493BIST