***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2021 18:35
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Yatırımcı İlişkiler birimi faaliyetlerinin SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 11.maddesi ve 27.02.2015 tarihli 2015/5 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak, grubun Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından yönetilmesine,
Yatırımcı İlişkileri Müdürü Alican Sancak'ın görevinden ayrılması nedeniyle, Gözde Çivici'nin Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'ne, Aysun Vardan'ın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi görevlerine atanmalarına,
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.2 maddesi doğrultusunda Yatırımcı İlişkileri Direktörü Gözde Çivici'nin Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971599
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|OLMK
|7,04
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|% 10,00
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|IZTAR
|23,72
|23.310.306
|% 9,92
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|FADE
|9,55
|197.507.608
|% 9,90
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|DMSAS
|8,07
|200.039.404
|% 9,80
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|BIOEN
|27,00
|149.780.708
|% -10,00
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|SERVE
|13,01
|113.058
|% -9,97
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|KERVN
|0,79
|1.280.374
|% -9,20
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|OYLUM
|7,30
|6.843.830
|% -7,83
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|ISBTR
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|142.250
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|GARAN
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|% 0,89
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|GUBRF
|57,55
|1.150.696.171
|% 6,57
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|TUPRS
|131,90
|766.984.046
|% 1,31
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|ASELS
|16,30
|753.816.031
|% -0,61
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|EKGYO
|1,92
|677.056.592
|% 0,52
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|YKBNK
|2,46
|675.791.299
|% 2,07
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|GARAN
|9,11
|1.798.432.962
|% 0,89
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|THYAO
|13,80
|2.535.361.709
|% -3,63
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|TSPOR
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|Alış
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|Dolar
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|9,2256
|% -0,74
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|Euro
|10,7484
|10,7556
|% -0,65
|
|Sterlin
|12,7032
|12,7669
|% -0,56
|
|Frank
|9,9839
|10,0440
|% -0,42
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|Riyal
|2,4505
|2,4627
|% -0,77
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.786
|1.786
|16,86
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|Altın Gr.
|529
|529
|0,38
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|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
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|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
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|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
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|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
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|Gümüş.Ons
|24,35
|24,37
|0,70
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|Gümüş Gr.
|7,21
|7,21
|0,14
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|85,33
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