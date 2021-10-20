***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2021 18:36
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Genel Müdür olarak görev yapan Sn. Ömer Örge görevinden ayrılmış olup yerine vekaleten şirketimizde Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Ali Nalçacıoğlu atanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971600
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
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1.438
En Düşük
1.428
18:059,2212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0731
|Açılış
|: 9,2500
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|Önceki Kapanış
|: 9,3100
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9,3551
En Düşük
9,2120
18:0510,7507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0754
|Açılış
|: 10,7700
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|Önceki Kapanış
|: 10,8400
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10,8959
En Düşük
10,7265
18:05528,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 528,54
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|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,68
En Düşük
528,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHYAY
|0,88
|28.345.933
|% 10,00
|
|OLMK
|7,04
|5.015.490
|% 10,00
|
|IZTAR
|23,72
|23.310.306
|% 9,92
|
|FADE
|9,55
|197.507.608
|% 9,90
|
|DMSAS
|8,07
|200.039.404
|% 9,80
|
|BIOEN
|27,00
|149.780.708
|% -10,00
|
|SERVE
|13,01
|113.058
|% -9,97
|
|KERVN
|0,79
|1.280.374
|% -9,20
|
|OYLUM
|7,30
|6.843.830
|% -7,83
|
|ISBTR
|28.500,00
|142.250
|% -6,56
|
|THYAO
|13,80
|2.535.361.709
|% -3,63
|
|GARAN
|9,11
|1.798.432.962
|% 0,89
|
|GUBRF
|57,55
|1.150.696.171
|% 6,57
|
|TUPRS
|131,90
|766.984.046
|% 1,31
|
|ASELS
|16,30
|753.816.031
|% -0,61
|
|EKGYO
|1,92
|677.056.592
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,46
|675.791.299
|% 2,07
|
|GARAN
|9,11
|1.798.432.962
|% 0,89
|
|THYAO
|13,80
|2.535.361.709
|% -3,63
|
|TSPOR
|3,81
|401.841.224
|% 7,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2183
|9,2212
|% -0,79
|
|Euro
|10,7411
|10,7507
|% -0,70
|
|Sterlin
|12,7087
|12,7724
|% -0,52
|
|Frank
|9,9857
|10,0458
|% -0,40
|
|Riyal
|2,4517
|2,4640
|% -0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|14,58
|
|Altın Gr.
|529
|529
|0,40
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,13
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|0,14
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Seans Raporu
18:05
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17:59BTCIM
Yüzde 4.21 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 142, 792 adet işlem
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17:58NIBAS
Yüzde 4.53 oranında artışla 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 252, 811 adet işlem
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17:57AKYHO
Yüzde 5.91 oranında artışla 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 854, 663 adet işlem
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17:56AKYHO
Yüzde 5.91 oranında artışla 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 719, 679 adet işlem
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17:55AVHOL
Yüzde 4.87 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 476, 013 adet işlem