***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı Biyomek Elektrik Enerjisi Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş' nin işletmecisi olduğu Çine Biyokütle Enerji Santralinin 1,40 MWe olan kurulu gücünün 13,60 MWe ye çıkarılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca kısmi kabul işlemi gerçekleştirilmiştir. Halihazırda 1,40 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz, yapılan kabul işlemi neticesinde lisans gücü olan 13,60 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975178BIST