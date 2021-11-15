***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Birleşmiş Milletlerin" Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına" ulaşmak amacıyla hareket ederek 60'ın üzerinde ülkede 14 binden fazla şirket ve 4 binden fazla şirket dışı kurumun üyesi olduğu UN Global Compact'e (Birleşmiş İlkeler Küresel İlkeler Sözleşmesi) imza atmıştır. Bu imza ile Biotrend Enerji insan hakları, çalışma şartları, çevresel ve sosyal konulardaki kurum hassasiyeti konusunda 10 ilkeye uyma sözü vermiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http