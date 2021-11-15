Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.11.2021 18:19
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz, Birleşmiş Milletlerin" Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına" ulaşmak amacıyla hareket ederek 60'ın üzerinde ülkede 14 binden fazla şirket ve 4 binden fazla şirket dışı kurumun üyesi olduğu UN Global Compact'e (Birleşmiş İlkeler Küresel İlkeler Sözleşmesi) imza atmıştır. Bu imza ile Biotrend Enerji  insan hakları, çalışma şartları, çevresel ve sosyal konulardaki kurum hassasiyeti konusunda 10 ilkeye uyma sözü vermiştir. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
 





http
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.702
Değişim :  3,91% |  63,99
Açılış :  1.672  
Önceki Kapanış :  1.639  
En Yüksek
1.711 En Düşük
1.672
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 123,70 30.465.949 % 9,96  
GARFA 13,80 7.730.207 % 9,96  
AKBNK 6,97 1.198.742.993 % 9,94  
SAHOL 14,06 792.672.566 % 9,93  
GARAN 11,63 172.565.521 % 9,92  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 10,0630 10,0706 % 0,71  
Euro 11,5035 11,5193 % 0,58  
Sterlin 13,5016 13,5693 % 0,90  
Frank 10,8984 10,9641 % 0,74  
Riyal 2,6773 2,6907 % 0,71  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.861 -5,68  
Altın Gr. 603 603 2,98  
Cumhuriyet 3.967 4.027 5,00  
Tam 3.948 4.047 5,48  
Yarım 1.908 1.958 2,65  
Çeyrek 957 979 1,32  
Gümüş.Ons 24,99 25,02 -0,30  
Gümüş Gr. 8,10 8,11 -0,03  
B. Petrol 80,83 80,83 -1,34  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru