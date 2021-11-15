***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2021 18:19
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Birleşmiş Milletlerin" Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına" ulaşmak amacıyla hareket ederek 60'ın üzerinde ülkede 14 binden fazla şirket ve 4 binden fazla şirket dışı kurumun üyesi olduğu UN Global Compact'e (Birleşmiş İlkeler Küresel İlkeler Sözleşmesi) imza atmıştır. Bu imza ile Biotrend Enerji insan hakları, çalışma şartları, çevresel ve sosyal konulardaki kurum hassasiyeti konusunda 10 ilkeye uyma sözü vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http
18:051.702
En Yüksek
|Değişim
|: 3,91%
|| 63,99
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
18:0510,0706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0710
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0774
En Düşük
9,9378
18:0511,5193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0668
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5327
En Düşük
11,4087
18:05602,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,98
|Açılış
|: 602,96
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,41
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|123,70
|30.465.949
|% 9,96
|
|GARFA
|13,80
|7.730.207
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.198.742.993
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|792.672.566
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|172.565.521
|% 9,92
|
|PENTA
|175,80
|33.131.565
|% -9,98
|
|OYLUM
|8,76
|43.808.732
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|661.799.362
|% -9,84
|
|BASGZ
|14,25
|807.969.331
|% -8,48
|
|VAKFN
|5,84
|149.768.989
|% -8,46
|
|THYAO
|17,61
|3.615.134.881
|% -1,18
|
|PETKM
|7,93
|2.149.010.016
|% 3,66
|
|KRDMD
|7,74
|1.513.131.329
|% 3,06
|
|SISE
|9,94
|1.393.978.139
|% 3,97
|
|AKBNK
|6,97
|1.198.742.993
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|661.799.362
|% -9,84
|
|SKBNK
|1,24
|652.373.011
|% 7,83
|
|TSKB
|1,72
|891.412.939
|% 8,86
|
|EKGYO
|2,18
|641.575.122
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,39
|943.648.003
|% 9,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0630
|10,0706
|% 0,71
|
|Euro
|11,5035
|11,5193
|% 0,58
|
|Sterlin
|13,5016
|13,5693
|% 0,90
|
|Frank
|10,8984
|10,9641
|% 0,74
|
|Riyal
|2,6773
|2,6907
|% 0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-5,68
|
|Altın Gr.
|603
|603
|2,98
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|8,10
|8,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|80,83
|80,83
|-1,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HALKB
Yüzde 9.17 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 179, 509 adet işlem
-
17:57GARFA
Yüzde 9.24 oranında artışla 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 515, 830 adet işlem
-
17:56TSPOR
Yüzde 9.32 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 773, 902 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 15 artarak (% 4.29 ) 1, 510
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AKBNK, GARAN, VAKBN, AKSGY, DIRIT, SAHOL, YKBNK, ISCTR