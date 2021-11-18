***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2021 19:36
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin %100 iştiraki olan Maven Tarım Seracılık ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından, Sivas'ta bulunan ve mülkiyeti iştirakimize ait olan 54.000 m2 arazi üzerinde, örtü altı tarım faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla, cam sera yatırımına karar verilmiştir. Kurulacak olan tesiste son teknolojiyle topraksız tarım teknikleri kullanarak, yıllık yaklaşık 2.500 ton salkım domates üretmesi planlanmaktadır. Gerçekleştirilecek yatırımın yaklaşık olarak 55.000.000 TL'ye mal olması ve 2022 yılı Haziran ayında tamamlanması öngürülmektedir. Türkiye'nin ilk modern sera projesi olan yatırım için 22 Kasım 2021 günü temel atma töreni düzenlenecektir.
Şirketimizin iştiraklerinden Nov Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilen, Sivas Katı Atık Düzenli Depolama Ve Bertaraf sahasında oluşan metan gazından elektrik üretimi sırasında, gaz motorlarının ortaya çıkardığı egzoz atık ısısı ve ceket ısısını kullanarak ısınacak olan cam sera, tamamen temiz enerji kullanarak üretim gerçekleştirerek bu özelliği ile de sektörde farkındalık oluşturacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978572
BIST
18:051.737
En Yüksek
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675,09
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|190,50
|7.912.802
|% 9,99
|
|DITAS
|22,92
|16.931.586
|% 9,98
|
|PRKAB
|44,76
|169.831.677
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|40.614.886
|% 9,96
|
|MERCN
|13,72
|101.965.726
|% 9,94
|
|BASGZ
|15,51
|626.482.405
|% -9,98
|
|GMTAS
|2,35
|9.264.656
|% -9,96
|
|AKSGY
|1,81
|76.544.835
|% -9,95
|
|DIRIT
|4,51
|438.796
|% -7,58
|
|TDGYO
|6,45
|12.935.163
|% -6,79
|
|GARAN
|12,24
|7.114.097.017
|% 2,86
|
|YKBNK
|3,60
|3.627.720.023
|% 6,82
|
|AKBNK
|7,25
|2.983.185.068
|% 1,97
|
|PETKM
|7,71
|2.651.648.370
|% 0,00
|
|SISE
|11,11
|2.411.648.760
|% 6,62
|
|YKBNK
|3,60
|3.627.720.023
|% 6,82
|
|GARAN
|12,24
|7.114.097.017
|% 2,86
|
|TSKB
|1,58
|685.213.786
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,25
|2.983.185.068
|% 1,97
|
|SKBNK
|1,15
|437.491.075
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9209
|11,0316
|% 3,75
|
|Euro
|12,4259
|12,5529
|% 4,23
|
|Sterlin
|14,7722
|14,8463
|% 3,36
|
|Frank
|11,8120
|11,8832
|% 3,57
|
|Riyal
|2,9175
|2,9322
|% 3,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-7,90
|
|Altın Gr.
|655
|655
|17,41
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|8,74
|8,76
|0,19
|
|B. Petrol
|81,33
|81,33
|1,05
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Seans Raporu
18:05
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17:59YKBNK
Yüzde 7.72 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 959, 136, 409 adet işlem
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17:57TSPOR
Yüzde 6.61 oranında artışla 8.22 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 574, 219 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 14 artarak (% 2.19 ) 1, 549
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, MERCN, DOBUR, RALYH, PRKAB, DITAS
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASGZ, AKSGY, GMTAS