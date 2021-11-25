***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından Gönüllü Emisyon Azaltımı Sertifikalarının sağlayıcı kuruluşlardan biri olan VERRA/Verified Carbon Standard ("VCS") sertifikasyon mekanizması altında karbon sertifikası projelerinin sertifikalandırılma süreci yürütülmektedir. Şirketimizin bağlı ortakları olan İzmir Novtek Enerji Üretim A.Ş.'nin İzmir Harmandalı Tesisi, Uşak Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Uşak Tesisi, İzmir Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş.'nin Bergama İzmir Tesisi, Serenti Enerji A.Ş.'nin Giresun Tesisi, Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş.'nin Malatya Kapıkaya Tesisi ve İnegöl-2 Tesisi, MD Biyokütle Enerji Üretim A.Ş.'nin Aksaray Tesisinde ve yine Şirketimizin iştiraki olan Landfill Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Balıkesir Tesisinde VCS karbon sertifika süreçlerinin tamamlanması için sözleşmeler tamamlanmıştır.2022 yılı içerisinde VCS karbon sertifikasyon süreçlerinin tamamlanması, karbon sertifikası temini ile karbon ticareti faaliyetleri yapılması ve ilgili faaliyetlerden gelir elde edilmesi planlanmakta olup, Şirketimiz tarafından gelişmeler ile ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979590BIST