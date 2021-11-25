***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2021 14:30
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Gönüllü Emisyon Azaltımı Sertifikalarının sağlayıcı kuruluşlardan biri olan VERRA/Verified Carbon Standard ("VCS") sertifikasyon mekanizması altında karbon sertifikası projelerinin sertifikalandırılma süreci yürütülmektedir. Şirketimizin bağlı ortakları olan İzmir Novtek Enerji Üretim A.Ş.'nin İzmir Harmandalı Tesisi, Uşak Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Uşak Tesisi, İzmir Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş.'nin Bergama İzmir Tesisi, Serenti Enerji A.Ş.'nin Giresun Tesisi, Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş.'nin Malatya Kapıkaya Tesisi ve İnegöl-2 Tesisi, MD Biyokütle Enerji Üretim A.Ş.'nin Aksaray Tesisinde ve yine Şirketimizin iştiraki olan Landfill Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Balıkesir Tesisinde VCS karbon sertifika süreçlerinin tamamlanması için sözleşmeler tamamlanmıştır.
2022 yılı içerisinde VCS karbon sertifikasyon süreçlerinin tamamlanması, karbon sertifikası temini ile karbon ticareti faaliyetleri yapılması ve ilgili faaliyetlerden gelir elde edilmesi planlanmakta olup, Şirketimiz tarafından gelişmeler ile ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979590
BIST
16:191.771
En Yüksek
|Değişim
|: -2,64%
|| -47,94
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.770
16:1912,3403
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 0,3405
|Açılış
|: 12,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,3721
En Düşük
11,9402
16:1913,9314
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 0,4640
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,9644
En Düşük
13,3965
16:19711,07
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 20,77
|Açılış
|: 711,07
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
711,16
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler16:17
|ARMDA
|63,25
|4.110.853
|% 10,00
|
|ELITE
|22,44
|53.309.304
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|RALYH
|17,83
|27.705.854
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|22.715.468
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.192.285
|% -9,98
|
|PGSUS
|88,15
|621.732.606
|% -9,96
|
|DURDO
|20,86
|70.720.148
|% -9,93
|
|THYAO
|16,95
|3.018.974.834
|% -9,74
|
|TAVHL
|26,76
|355.855.184
|% -9,29
|
|THYAO
|16,95
|3.018.974.834
|% -9,74
|
|SASA
|39,78
|1.419.072.235
|% 1,64
|
|GARAN
|11,48
|1.335.099.699
|% -2,21
|
|HALKB
|4,95
|1.089.334.254
|% -5,71
|
|YKBNK
|3,21
|1.054.487.878
|% -3,60
|
|YKBNK
|3,21
|1.054.487.878
|% -3,60
|
|EKGYO
|2,21
|609.809.360
|% 0,00
|
|HALKB
|4,95
|1.089.334.254
|% -5,71
|
|THYAO
|16,95
|3.018.974.834
|% -9,74
|
|MOBTL
|1,68
|264.092.606
|% 0,60
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3664
|12,3742
|% 3,12
|
|Euro
|13,9536
|13,9662
|% 3,70
|
|Sterlin
|16,2049
|16,2862
|% 1,67
|
|Frank
|13,1115
|13,1905
|% 2,68
|
|Riyal
|3,2377
|3,2540
|% 1,53
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|20,70
|
|Altın Gr.
|708
|708
|18,05
|
|Cumhuriyet
|4.672
|4.742
|122,00
|
|Tam
|4.650
|4.772
|124,21
|
|Yarım
|2.248
|2.308
|60,09
|
|Çeyrek
|1.127
|1.154
|30,04
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,23
|9,24
|0,13
|
|B. Petrol
|77,67
|77,67
|-4,55
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:29TETMT
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 231.50 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 534 adet işlem
-
16:28TAVHL
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 26.76 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 947, 148 adet işlem
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -54, 45 kaybederek (% -2.76 ) 1, 918
-
16:27
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARMDA, ELITE
-
16:27XU100
Endeks 1, 779 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 23 altında . İşlem hacmi 25, 057.00 milyon TL de