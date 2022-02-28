***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2022 18:28
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28 Şubat 2022 tarihinde (bugün) düzenlenmiş olan, Şirketimizin 2021 yılı finansal sonuçlarının ve 2022 beklentilerinin değerlendirildiği webcast toplantısına ilişkin sunuma www.biotrendenerji.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005299
BIST
18:051.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,21
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
18:0513,8605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0650
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
18:0515,6285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
18:05849,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 10,46
|Açılış
|: 849,18
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|62.197,00
|1.092.074
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|ALCAR
|277,40
|36.769.978
|% 9,99
|
|KAPLM
|47,34
|2.062.013
|% 9,99
|
|EDATA
|22,10
|9.981.648
|% 9,95
|
|PKENT
|381,60
|11.812.415
|% -10,00
|
|AEFES
|24,16
|85.432.452
|% -9,99
|
|AGESA
|20,68
|5.142.033
|% -9,93
|
|IHYAY
|0,66
|12.299.459
|% -9,59
|
|EMNIS
|22,50
|414.360
|% -8,16
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EREGL
|31,08
|2.718.690.928
|% -0,26
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|TUPRS
|192,90
|1.673.701.589
|% 7,23
|
|GARAN
|11,08
|1.616.677.051
|% -2,64
|
|YKBNK
|3,58
|913.629.256
|% -2,45
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|HUNER
|2,84
|507.893.890
|% 6,37
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,99
|355.190.337
|% -2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8583
|13,8605
|% 0,47
|
|Euro
|15,5519
|15,6285
|% -0,01
|
|Sterlin
|18,5195
|18,6124
|% 0,39
|
|Frank
|15,0458
|15,1364
|% 1,34
|
|Riyal
|3,6824
|3,7008
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|16,42
|
|Altın Gr.
|849
|849
|10,46
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,89
|0,13
|
|B. Petrol
|97,94
|97,94
|3,82
|