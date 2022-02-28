***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28 Şubat 2022 tarihinde (bugün) düzenlenmiş olan, Şirketimizin 2021 yılı finansal sonuçlarının ve 2022 beklentilerinin değerlendirildiği webcast toplantısına ilişkin sunuma www.biotrendenerji.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005299BIST