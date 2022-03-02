***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.07.2021, 12.08.2021, 23.08.2021,14.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ("EBRD") arasında 21 Ağustos 2021 tarihinde imzalanmış olan Çerçeve Sözleşmesi'nin ("Framework Agreement") "Bilgi Sunumu" maddesi gereği, 2021 mali yılına ait Çevresel ve Sosyal Hususlar konusundaki rapor ile Anahtar Performans Göstergelerine ilişkin rapor ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006643BIST