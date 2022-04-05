***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2022 20:48
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.04.2022 tarih ve 2022/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca hazırlanmış olan ve şirketin internet sitesinde yer alan Bağış ve Yardım Politikası'nda değişiklik yapılmasına ve söz konusu politikanın işbu açıklamanın ekinde yer alan şekliyle belirlenmesine, Politikanın isminin "Bağış ve Sponsorluk Politikası" olarak değiştirilmesine, Bağış ve Sponsorluk Politikasının yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında, ayrı bir gündem maddesinde pay sahiplerinin onayına sunulmasına, SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulmasına ve Şirket Kurumsal internet sitesinde yayınlanmasına karar verilmiştir.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016120
BIST
18:052.326
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|Açılış
|: 2.317
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2.343
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2.304
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920,19
En Düşük
907,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUSE
|150,70
|14.817.310
|% 10,00
|
|SODSN
|27,94
|684.668
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|4.972.665
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|37.393.392
|% 9,98
|
|BJKAS
|4,08
|77.830.769
|% 9,97
|
|CEOEM
|11,88
|85.850.542
|% -9,93
|
|LIDER
|18,65
|833.113.279
|% -9,02
|
|CASA
|100,20
|395.827
|% -6,36
|
|GRNYO
|2,35
|4.202.922
|% -6,00
|
|GZNMI
|46,40
|35.836.917
|% -4,84
|
|THYAO
|34,50
|6.152.700.898
|% 3,11
|
|ASELS
|26,02
|3.925.539.075
|% 2,68
|
|KRDMD
|15,81
|3.593.348.000
|% -0,25
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% -1,11
|
|SISE
|16,54
|2.928.768.353
|% 1,66
|
|ODAS
|1,91
|997.857.500
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,59
|1.173.807.847
|% 3,19
|
|YKBNK
|4,21
|1.434.567.805
|% 0,00
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% -1,11
|
|AKBNK
|7,68
|2.015.344.220
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7135
|14,7206
|% 0,29
|
|Euro
|16,0664
|16,0877
|% -0,17
|
|Sterlin
|19,2036
|19,3000
|% 0,01
|
|Frank
|15,7733
|15,8683
|% -0,08
|
|Riyal
|3,9116
|3,9312
|% 0,23
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-9,93
|
|Altın Gr.
|910
|911
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,05
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|B. Petrol
|108
|108
|0,33
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