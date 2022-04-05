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***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.04.2022 20:48
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.04.2022 tarih ve 2022/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal  Yönetim Tebliği ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca hazırlanmış  olan ve şirketin internet sitesinde yer alan Bağış ve Yardım  Politikası'nda değişiklik yapılmasına ve söz konusu politikanın işbu  açıklamanın ekinde yer alan şekliyle belirlenmesine,  Politikanın isminin "Bağış ve Sponsorluk Politikası"  olarak değiştirilmesine, Bağış ve Sponsorluk Politikasının yapılacak ilk Genel  Kurul toplantısında, ayrı bir gündem maddesinde pay sahiplerinin onayına  sunulmasına, SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin  düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulmasına ve Şirket Kurumsal  internet sitesinde yayınlanmasına karar verilmiştir.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016120


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