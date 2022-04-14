***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2022 20:45
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş'nin işletmecisi olduğu İnegöl Biyogaz Elektrik Üretim Tesisinin 2,800 MWe olan kurulu gücünün 4,242 MWe ye çıkarılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 14.04.2022 tarihinde kısmi kabul İşlemi gerçekleştirilmiştir. Halihazırda 2,8 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz, yapılan kabul işlemi neticesinde 4,242 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır. Bu kapasite artışı ile birlikte, Şirketimizin toplam kurulu gücü 90.7MWe'ye ulaşmıştır.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020863
BIST
18:052.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 14,98
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
18:0514,6376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0434
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6376
En Düşük
14,5748
18:0515,8855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0284
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,7510
18:05926,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,31
|Açılış
|: 926,97
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
922,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|89,10
|68.899.928
|% 10,00
|
|IHAAS
|15,40
|14.203.462
|% 10,00
|
|ESCAR
|34,00
|95.536.222
|% 9,96
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|MMCAS
|3,87
|2.028.921
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|9.566.201
|% -9,95
|
|ISKUR
|1.050.000,00
|2.100.494
|% -9,61
|
|KENT
|195,00
|2.457.808
|% -9,13
|
|GZNMI
|31,34
|15.847.950
|% -8,90
|
|YYAPI
|1,09
|34.474.558
|% -8,40
|
|THYAO
|37,36
|5.018.563.505
|% 1,03
|
|GARAN
|13,70
|3.256.889.182
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,24
|2.151.318.653
|% 2,78
|
|SISE
|17,35
|1.909.043.869
|% -0,06
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|TSKB
|1,85
|848.865.560
|% 9,47
|
|ODAS
|2,31
|875.580.487
|% 1,32
|
|YKBNK
|5,14
|1.716.039.805
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,85
|1.077.532.418
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6007
|14,6376
|% 0,30
|
|Euro
|15,8265
|15,8855
|% -0,18
|
|Sterlin
|19,0586
|19,1542
|% -0,13
|
|Frank
|15,4446
|15,5376
|% -0,67
|
|Riyal
|3,8856
|3,9051
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|-5,56
|
|Altın Gr.
|926
|926
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,58
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,75
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59TSKB
Yüzde 8.88 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 414, 128, 617 adet işlem
-
17:58PSGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 15.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 831, 080 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 471 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 41, 413.00 milyon TL de
-
17:57KATMR
Yüzde 5.15 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 981, 895 adet işlem
-
17:56GOZDE
Yüzde 4.56 oranında artışla 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 535, 885 adet işlem