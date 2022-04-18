***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2022 09:33
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı İzmir Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş'nin işletmecisi olduğu Bergama Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi 4,242 MWe olan kurulu gücünün 5,656 MWe ye çıkarılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 15.04.2022 tarihinde kısmi kabul İşlemi gerçekleştirilmiştir. Halihazırda 4,242 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz, yapılan kabul işlemi neticesinde 5,656 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır. Bu kapasite artışı ile birlikte, Şirketimizin toplam kurulu gücü 92,2 MWe'ye ulaşmıştır.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021397
BIST
10:122.497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,26
|Açılış
|: 2.503
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|Önceki Kapanış
|: 2.494
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2.510
En Düşük
2.496
10:1214,6435
En Yüksek
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|: 0,08%
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|Açılış
|: 14,6155
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|Önceki Kapanış
|: 14,6100
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14,6480
En Düşük
14,6093
10:1215,8285
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
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|: 0,82%
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|Önceki Kapanış
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937,39
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler10:12
|OYYAT
|59,50
|3.548.818
|% 9,98
|
|KENT
|231,80
|343.528
|% 8,07
|
|DYOBY
|11,31
|8.441.396
|% 7,51
|
|EMKEL
|3,29
|10.708.078
|% 7,17
|
|JANTS
|88,80
|53.295.074
|% 6,47
|
|ISGYO
|12,54
|9.763.224
|% -5,00
|
|EGSER
|23,38
|1.617.728
|% -4,73
|
|DIRIT
|3,04
|41.821
|% -4,70
|
|GZNMI
|30,46
|2.553.256
|% -4,57
|
|ITTFH
|1,52
|2.928.190
|% -3,80
|
|GARAN
|13,91
|343.879.852
|% 0,07
|
|SISE
|17,59
|326.490.860
|% 0,98
|
|THYAO
|37,78
|242.843.023
|% 0,11
|
|YKBNK
|5,19
|222.195.326
|% 0,00
|
|TOASO
|86,55
|183.952.167
|% 1,47
|
|ODAS
|2,39
|155.787.288
|% 3,02
|
|YKBNK
|5,19
|222.195.326
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,94
|78.458.650
|% 0,00
|
|GARAN
|13,91
|343.879.852
|% 0,07
|
|ZOREN
|2,22
|47.370.449
|% 1,83
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6367
|14,6435
|% 0,08
|
|Euro
|15,8122
|15,8285
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,0057
|19,1010
|% -0,26
|
|Frank
|15,4483
|15,5414
|% -0,02
|
|Riyal
|3,8926
|3,9121
|% 0,06
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|14,99
|
|Altın Gr.
|936
|937
|7,51
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|2,00
|
|Tam
|6.119
|6.272
|11,83
|
|Yarım
|2.958
|3.034
|5,72
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,86
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,89
|0,19
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|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|0,09
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|B. Petrol
|112
|112
|0,31
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