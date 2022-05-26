***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2022 17:07
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01 Ocak – 31 Mart 2022 hesap dönemine ait operasyonel ve finansal sonuçlarının değerlendirildiği yatırımcı sunumu şirketimizin www.biotrendenerji.com.tr adresindeki kurumsal web sitemizin Yatırımcı İlişkileri kısmına yüklenmiştir.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032737
BIST
17:292.452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 33,85
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.456
En Düşük
2.421
17:2916,3072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0574
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2440
17:2917,5146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0451
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4329
17:29969,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,76
|Açılış
|: 969,01
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler17:29
|GESAN
|26,18
|128.630.384
|% 10,00
|
|OYYAT
|78,65
|106.060.813
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|30.195.178
|% 9,99
|
|KARSN
|6,40
|1.878.347.336
|% 9,97
|
|RODRG
|16,00
|3.836.135
|% 9,97
|
|KZBGY
|75,15
|47.630.858
|% -9,95
|
|MEPET
|3,67
|42.505.428
|% -9,83
|
|NUGYO
|5,01
|209.262.158
|% -9,73
|
|HUNER
|2,55
|70.320.560
|% -6,25
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|THYAO
|44,08
|5.369.093.333
|% 3,33
|
|SISE
|20,92
|2.536.030.931
|% -0,57
|
|KARSN
|6,40
|1.878.347.336
|% 9,97
|
|ARCLK
|80,25
|1.518.639.518
|% 7,86
|
|KOZAL
|191,70
|1.511.473.732
|% 2,35
|
|KARSN
|6,40
|1.878.347.336
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,34
|320.806.366
|% 6,35
|
|YKBNK
|4,58
|768.019.968
|% 1,33
|
|EKGYO
|2,62
|427.025.709
|% 0,77
|
|DOHOL
|3,77
|604.030.320
|% 3,29
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2987
|16,3072
|% -0,35
|
|Euro
|17,4803
|17,5146
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,3884
|20,4907
|% -0,62
|
|Frank
|16,8855
|16,9873
|% -0,30
|
|Riyal
|4,3233
|4,3450
|% -0,57
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-3,66
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-6,83
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,99
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,04
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,42
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:44DAGHL
Yüzde 8.94 oranında artışla 29.48 lira fiyatla işlem gören hissede 445, 783 adet işlem
-
17:43KARSN
Yüzde 9.97 oranında artışla 6.40 lira fiyatla işlem gören hissede 307, 515, 906 adet işlem
-
17:42XU100
Endeks 2, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 35, 018.00 milyon TL de
-
17:42TUKAS
Yüzde 5.35 oranında artışla 10.24 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 124, 039 adet işlem
-
17:41CONSE
Yüzde 9.16 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 865, 336 adet işlem