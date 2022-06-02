***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ("Şirket") yönetim hakimiyetine sahip olan ortağı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ("Doğanlar Yatırım Holding") ile Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO olarak görev yapmakta olan Osman Nuri Vardı arasında 1 Haziran 2022 tarihinde, Şirketimizin sermayesinin %2,17'lik bölümünün Doğanlar Yatırım Holding tarafından Osman Nuri Vardı'ya devredilmesine ilişkin bir Pay Devir Sözleşmesinin imzalandığı, bu çerçevede gerçekleştirilmesi planlanan pay devir işlemleri ile kapanış işlemlerinin Pay Devir Sözleşmesi tahtında yer alan çeşitli ön şartların tamamlanması üzerine yapılacağı ve Şirketimizin sermayesinin %2,17'lik kısmı karşılığında toplam hisse devir bedelinin 62.291.666 TL olduğu Şirketimize bildirilmiştir. Anılan Pay Devir Sözleşmesi kapsamında ayrıca, Şirketimizin %36,11 oranında doğrudan pay sahibi olan Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Maven Enerji") sermayesinin %6'lık bölümünün de Osman Nuri Vardı tarafından Doğanlar Yatırım Holding'e toplamda 72.167.956 TL devir bedeli karşılığında devredilmesinin kararlaştırıldığı Şirketimize bildirilmiş olup söz konusu pay devrinin tamamlanması üzerine, Şirketimizin %36,11 oranında doğrudan pay sahibi olan Maven Enerji'nin doğrudan %100 pay sahibi de Şirketimizin yönetim hakimiyetine sahip olan ortağı Doğanlar Yatırım Holding haline gelecektir. Söz konusu Pay Devir Sözleşmesi kapsamında Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO olarak görev yapmakta olan Osman Nuri Vardı'nın, yukarıda anılan pay devir işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren 3 yıl boyunca Şirketimiz sermayesinde sahibi olduğu ve/veya olacağı borsada işlem görmeyen paylarını herhangi bir üçüncü kişiye devretmemeyi ve söz konusu borsada işlem görmeyen paylarını, borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürmek amacıyla herhangi bir kişiye karşı herhangi bir talepte veya başvuruda bulunmayacağını taahhüt ettiği de Şirketimize bildirilmiştir.Yukarıda anılan pay devir işlemlerinin Pay Devir Sözleşmesi uyarınca eş zamanlı olarak yapılacağının kararlaştırıldığı Şirketimize bildirilmiş olup kapanış işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben işlemlerin nihai sonucu Şirketimiz tarafından ayrıca açıklanacaktır.İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034110BIST