***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1 Haziran 2022 tarihinde yapılan açıklamamız ile, Şirketimiz Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ("Şirket") yönetim hakimiyetine sahip olan ortağı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ("Doğanlar Yatırım Holding") ile Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO olarak görev yapmakta olan Osman Nuri Vardı arasında 1 Haziran 2022 tarihinde, Şirketimizin sermayesinin %2,17'lik bölümünün Doğanlar Yatırım Holding tarafından Osman Nuri Vardı'ya devredilmesine ilişkin bir Pay Devir Sözleşmesinin imzalandığı, bu çerçevede gerçekleştirilmesi planlanan pay devir işlemleri ile kapanış işlemlerinin Pay Devir Sözleşmesi tahtında yer alan çeşitli ön şartların tamamlanması üzerine yapılacağı ve Şirketimizin sermayesinin %2,17'lik kısmı karşılığında toplam hisse devir bedelinin 62.291.666 TL olduğunu anılan Pay Devir Sözleşmesi kapsamında ayrıca, Şirketimizin %36,11 oranında doğrudan pay sahibi olan Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Maven Enerji") sermayesinin %6'lık bölümünün de Osman Nuri Vardı tarafından Doğanlar Yatırım Holding'e toplamda 72.167.956 TL devir bedeli karşılığında devredilmesinin kararlaştırıldığını söz konusu pay devrinin tamamlanması üzerine, Şirketimizin %36,11 oranında doğrudan pay sahibi olan Maven Enerji'nin doğrudan %100 pay sahibinin de Şirketimizin yönetim hakimiyetine sahip olan ortağı Doğanlar Yatırım Holding haline geleceğini söz konusu Pay Devir Sözleşmesi kapsamında Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO olarak görev yapmakta olan Osman Nuri Vardı'nın, yukarıda anılan pay devir işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren 3 yıl boyunca Şirketimiz sermayesinde sahibi olduğu ve/veya olacağı borsada işlem görmeyen paylarını herhangi bir üçüncü kişiye devretmemeyi ve söz konusu borsada işlem görmeyen paylarını, borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürmek amacıyla herhangi bir kişiye karşı herhangi bir talepte veya başvuruda bulunmayacağını taahhüt ettiğini ve yukarıda anılan pay devir işlemlerinin Pay Devir Sözleşmesi uyarınca eş zamanlı olarak yapılacağının kararlaştırıldığını kapanış işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben işlemlerin nihai sonucu Şirketimiz tarafından ayrıca açıklanacağını bildirmiştik.Bu çerçevede Şirketimiz Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin paylarının %2,17'sine tekabül eden 10.833.333 adet payın Pay Devir Sözleşmesi uyarınca Doğanlar Yatırım Holding tarafından Osman Nuri Vardı'ya satışı işleminin tamamlandığı, bu satış ile eşzamanlı olarak Şirketimizin %36,11 oranında doğrudan pay sahibi olan Maven Enerji'nin sermayesinin %6'lık bölümüne tekabül eden 2.580.000 adet payın da Osman Nuri Vardı tarafından Doğanlar Yatırım Holding'e satışının tamamlandığı anılan pay devir işlemlerinin tamamlanması üzerine Şirketimizin %36,11 oranında doğrudan pay sahibi olan Maven Enerji'nin doğrudan %100 pay sahibinin de Şirketimizin yönetim hakimiyetine sahip ortağı olan Doğanlar Yatırım Holding haline geldiği Şirketimize bildirilmiştir.Ek olarak, Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO olarak görev yapmakta olan Osman Nuri Vardı tarafından 2 Haziran 2022 tarihinde Borsa İstanbul'da Şirketimiz Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. payları ile ilgili olarak 6.02-6.04 TL fiyat aralığından 200.000 adet satış işleminin gerçekleştirildiği Şirketimize bildirilmiştir.İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034430BIST