***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBiotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin (Şirket) sermayesinde %85 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Biyomek Elektrik Enerjisi Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimize ait olmayan paylarının %5'i (300.000 adet) Ertegün Ünal'dan, %5'i (300.000 adet) Mustafa Abak'tan ve %5'i (300.000 adet) Mustafa Üretmen'den Şirketimiz tarafından devir alınmıştır. Devir sonrasında Şirketimiz Biyomek Elektrik Enerjisi Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 pay sahibi olmuştur.İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038592BIST