***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2022 21:52
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin (Şirket) sermayesinde %85 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Biyomek Elektrik Enerjisi Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimize ait olmayan paylarının %5'i (300.000 adet) Ertegün Ünal'dan, %5'i (300.000 adet) Mustafa Abak'tan ve %5'i (300.000 adet) Mustafa Üretmen'den Şirketimiz tarafından devir alınmıştır. Devir sonrasında Şirketimiz Biyomek Elektrik Enerjisi Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 pay sahibi olmuştur.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038592
BIST
18:052.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 36,66
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.582
En Düşük
2.551
18:0517,3411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
18:0518,2919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0693
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
18:051.020,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,64
|Açılış
|: 1.020,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKMGY
|49,72
|10.653.790
|% 10,00
|
|VKING
|5,85
|3.046.322
|% 9,96
|
|MAKIM
|11,70
|3.285.419
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.707.934
|% 9,96
|
|RODRG
|18,45
|3.761.673
|% 9,95
|
|SNKRN
|29,62
|1.096.384
|% -9,97
|
|UFUK
|80,10
|9.647.496
|% -9,95
|
|MMCAS
|2,99
|782.064
|% -7,43
|
|RYSAS
|8,26
|8.331.258
|% -3,62
|
|KRGYO
|5,87
|62.642.320
|% -3,61
|
|THYAO
|51,90
|4.556.745.547
|% 2,06
|
|EREGL
|28,70
|3.927.053.302
|% 2,79
|
|SISE
|22,62
|2.029.717.010
|% 0,98
|
|SASA
|45,68
|1.594.841.679
|% 0,35
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|ODAS
|3,21
|744.138.992
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,98
|1.118.011.988
|% 2,26
|
|KARSN
|7,73
|1.218.239.547
|% 7,36
|
|EKGYO
|2,65
|412.322.012
|% 1,15
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3384
|17,3423
|% 0,06
|
|Euro
|18,2532
|18,2929
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,2142
|21,3206
|% 0,22
|
|Frank
|17,8732
|17,9808
|% 0,18
|
|Riyal
|4,6078
|4,6309
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-6,35
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-3,02
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.767
|6.889
|-15,00
|
|Yarım
|3.322
|3.369
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.684
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,10
|0,06
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,11
|