***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2022 20:29
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.06.2022 (dün) tarihinde yapılan açıklamamız ile Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin (Şirket) sermayesinde %85 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Biyomek Elektrik Enerjisi Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Biyomek") Şirketimize ait olmayan paylarının %5'i (300.000 adet) Ertegün Ünal'dan, %5'i (300.000 adet) Mustafa Abak'tan ve %5'i (300.000 adet) Mustafa Üretmen'den Şirketimiz tarafından devir alındığını ve devir sonrasında Şirketimiz'in Biyomek Elektrik Enerjisi Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de %100 pay sahibi olduğunu bildirmiştik.
Şirketimiz tarafından Biyomek'in toplamda %15'ine tekabül eden nominal değeri 1 TL olan toplamda 900.000 adet payı, pay başına 24,44 TL bedel üzerinden toplamda 22.000.000 TL'ye satın alınmıştır. Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında, Biyomek'e ait piyasa değerinin tespitine ilişkin 31.12.2021 değerleme tarihli rapor hazırlanmıştır. Şirketimizin Biyomek'teki payı %85'ten %100'e çıkmıştır.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038814
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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12,13
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAKIM
|12,87
|421.444.981
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,71
|30.091.856
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.795.332
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|12.511.109
|% 9,94
|
|BALAT
|13,12
|1.440.668
|% 9,15
|
|SNKRN
|26,66
|623.284
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|4.818.731
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|3.490.630
|% -9,98
|
|ULUSE
|168,00
|112.864.529
|% -8,84
|
|DOBUR
|43,50
|2.051.074
|% -7,37
|
|THYAO
|52,05
|5.269.224.113
|% 0,29
|
|EREGL
|28,20
|1.971.698.129
|% -1,74
|
|SISE
|22,20
|1.783.031.564
|% -1,86
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|SASA
|45,10
|1.244.936.656
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.148.954.199
|% -1,20
|
|ODAS
|3,15
|722.814.862
|% -1,87
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|KARSN
|7,49
|1.059.562.419
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,64
|301.399.808
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3407
|17,3429
|% 0,03
|
|Euro
|18,3140
|18,3760
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,2065
|21,3128
|% -0,06
|
|Frank
|17,9750
|18,0833
|% 0,61
|
|Riyal
|4,6060
|4,6291
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|5,14
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|2,92
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.794
|6.908
|21,00
|
|Yarım
|3.336
|3.379
|10,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.689
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,42
|21,44
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|-0,16
|
|B. Petrol
|111
|111
|-3,29
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Seans Raporu
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17:58DOAS
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17:57SUWEN
Yüzde 5.74 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 364, 616 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 07 artarak (% 0.26 ) 2, 315
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, BAYRK, DGGYO