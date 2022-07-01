***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2022 18:09
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş'nin işletmecisi olduğu İnegöl Biyogaz Elektrik Üretim Tesisinin 4,242 MWe olan kurulu gücünün 7,070 MWe ye çıkarılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 01.07.2022 tarihinde kısmi kabul İşlemi gerçekleştirilmiştir. Halihazırda 4,242 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz, yapılan kabul işlemi neticesinde 7,070 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır. Bu kapasite artışı ile birlikte, Şirketimizin toplam kurulu gücü 95,0 MWe'ye ulaşmıştır.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040776
BIST
18:052.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
|Açılış
|: 2.409
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2.453
En Düşük
2.400
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En Yüksek
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|: 0,40%
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|Açılış
|: 16,7800
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|Önceki Kapanış
|: 16,7050
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En Düşük
16,6705
18:0517,4721
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974,17
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|28,16
|60.751.758
|% 10,00
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.120.104
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|116.523.093
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|66.036.559
|% 9,96
|
|RTALB
|6,80
|134.500.206
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,18
|42.317.670
|% -6,74
|
|BALAT
|12,50
|1.111.945
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,77
|35.995.393
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|2.002.018
|% -4,73
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|SISE
|21,34
|1.959.867.601
|% -0,74
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|EREGL
|27,06
|1.278.032.511
|% -0,29
|
|KOZAA
|27,86
|1.129.368.069
|% 7,90
|
|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7447
|16,7657
|% 0,40
|
|Euro
|17,4403
|17,4721
|% -0,32
|
|Sterlin
|20,1154
|20,2162
|% -0,76
|
|Frank
|17,3423
|17,4467
|% -0,38
|
|Riyal
|4,4515
|4,4738
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.807
|1.808
|0,06
|
|Altın Gr.
|973
|973
|2,97
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.486
|6.592
|2,00
|
|Yarım
|3.175
|3.223
|1,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.611
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,86
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|-0,20
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|B. Petrol
|111
|111
|1,85
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