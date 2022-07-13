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***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.07.2022 17:05
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bağlı ortaklığı İzmir Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş'nin işletmecisi olduğu Bergama Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisinin 5,656 MWe olan kurulu gücünün 7,070 MWe ye çıkarılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 08.07.2022 tarihinde kısmi kabul İşlemi gerçekleştirilmiştir. Halihazırda 5,656 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz, yapılan kabul işlemi neticesinde 7,070 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır. Bu kapasite artışı ile birlikte, Şirketimizin toplam kurulu gücü 96,4 MWe'ye ulaşmıştır.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045082


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