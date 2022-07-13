***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2022 17:05
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı İzmir Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş'nin işletmecisi olduğu Bergama Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisinin 5,656 MWe olan kurulu gücünün 7,070 MWe ye çıkarılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 08.07.2022 tarihinde kısmi kabul İşlemi gerçekleştirilmiştir. Halihazırda 5,656 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz, yapılan kabul işlemi neticesinde 7,070 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır. Bu kapasite artışı ile birlikte, Şirketimizin toplam kurulu gücü 96,4 MWe'ye ulaşmıştır.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045082
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -25,94
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.434
|
2.441
En Düşük
2.388
18:0517,4207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1065
|Açılış
|: 17,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4606
En Düşük
17,2317
18:0517,6791
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2904
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,6836
En Düşük
17,3268
18:05974,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 15,08
|Açılış
|: 974,81
|
|Önceki Kapanış
|: 959,72
|
979,44
En Düşük
955,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|83,05
|96.684.223
|% 10,00
|
|KONYA
|1.177,20
|42.006.359
|% 10,00
|
|YEOTK
|72,60
|102.127.972
|% 10,00
|
|SMRTG
|31,78
|386.817.111
|% 9,97
|
|ORGE
|9,93
|61.255.698
|% 9,97
|
|SILVR
|24,48
|4.275.873
|% -10,00
|
|GZNMI
|47,66
|47.526.298
|% -9,99
|
|RUBNS
|13,13
|250.670.746
|% -9,64
|
|GLYHO
|3,33
|270.090.760
|% -9,51
|
|LIDFA
|9,90
|30.930.514
|% -9,09
|
|THYAO
|49,20
|3.567.251.039
|% -0,69
|
|SISE
|20,82
|1.255.449.193
|% -3,25
|
|TUPRS
|233,20
|782.703.938
|% -4,07
|
|ODAS
|3,05
|687.395.621
|% 6,27
|
|YKBNK
|4,18
|681.129.901
|% -1,88
|
|ODAS
|3,05
|687.395.621
|% 6,27
|
|EKGYO
|2,81
|556.024.686
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,18
|681.129.901
|% -1,88
|
|THYAO
|49,20
|3.567.251.039
|% -0,69
|
|HALKB
|4,80
|297.449.213
|% 3,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4162
|17,4205
|% 0,61
|
|Euro
|17,5802
|17,6602
|% 1,56
|
|Sterlin
|20,7008
|20,8046
|% 1,00
|
|Frank
|17,7350
|17,8419
|% 1,09
|
|Riyal
|4,6298
|4,6530
|% 0,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|11,96
|
|Altın Gr.
|975
|975
|14,97
|
|Cumhuriyet
|6.568
|6.667
|60,00
|
|Tam
|6.596
|6.742
|143,00
|
|Yarım
|3.214
|3.281
|53,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.642
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,26
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,25
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,19
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59DAGHL
Yüzde -6.57 oranında düşüşle 25.04 lira fiyatla işlem gören hissede 622, 343 adet işlem
-
17:58IZFAS
Yüzde -8.12 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 701, 069 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 5 kaybederek (% -2.02 ) 2, 107
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FENER, SMRTG, ESCOM, KLRHO, ERBOS, YBTAS, ORGE, YEOTK, KONYA
-
17:56
KRSTL, ASUZU, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında