***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.08.2022 20:07
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Finans ve Mali İşler Direktörlüğü görevini yürüten Sayın Zeliha Akgün, 05.08.2022 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortağı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. bünyesinde CFO olarak görevine devam edecektir.
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin CFO pozisyonunda Sayın İsmail Hakan Hamurcu 05.08.2022 tarihi itibarıyla göreve başlamıştır. Sayın İsmail Hakan Hamurcu görevini Şirketimiz CEO'su Sayın Osman Nuri Vardı'ya bağlı olarak yürütecektir.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053204
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 44,57
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
18:0517,9394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0272
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
18,0009
En Düşük
17,8708
18:0518,3082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0669
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3828
En Düşük
18,1988
18:051.030,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,78
|Açılış
|: 1.030,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.035,61
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|28.677,00
|1.609.971
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.329.967
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|42.292.500
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|194.334.086
|% 9,98
|
|DURDO
|35,48
|39.169.893
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|17.072.986
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|31.489.030
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|216.354.330
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|257.087.495
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.889.656
|% -9,64
|
|THYAO
|58,75
|5.132.869.918
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 4,06
|
|SISE
|23,90
|2.074.826.249
|% 2,14
|
|SASA
|52,00
|1.959.481.601
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,29
|963.557.474
|% 3,62
|
|TSKB
|3,24
|1.308.698.445
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.509.787.149
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|839.217.163
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9347
|17,9394
|% 0,15
|
|Euro
|18,2688
|18,3082
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,5910
|21,6993
|% 0,16
|
|Frank
|18,6863
|18,7989
|% 0,75
|
|Riyal
|4,7578
|4,7816
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|11,90
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|8,67
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.906
|6.979
|-11,00
|
|Yarım
|3.365
|3.412
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.705
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,62
|0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,43
|
|B. Petrol
|96,59
|96,59
|1,67
|
Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 07 artarak (% 1.81 ) 2, 472
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17:59
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