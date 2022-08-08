***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Finans ve Mali İşler Direktörlüğü görevini yürüten Sayın Zeliha Akgün, 05.08.2022 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortağı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. bünyesinde CFO olarak görevine devam edecektir.Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin CFO pozisyonunda Sayın İsmail Hakan Hamurcu 05.08.2022 tarihi itibarıyla göreve başlamıştır. Sayın İsmail Hakan Hamurcu görevini Şirketimiz CEO'su Sayın Osman Nuri Vardı'ya bağlı olarak yürütecektir.İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053204BIST