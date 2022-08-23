***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2022 23:21
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı 1.yarıyıla ait operasyonel ve finansal sonuçlarının değerlendirildiği yatırımcı sunumu ekte sunulmuş olup, aynı zamanda şirketimizin www.biotrendenerji.com.tr adresindeki kurumsal web sitemizin Yatırımcı İlişkileri kısmında da erişilebilmektedir.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057897
BIST
18:053.122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 59,03
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.132
En Düşük
3.070
18:0518,1127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0475
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
18:0518,0812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1025
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,1588
En Düşük
17,9383
18:051.017,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 10,21
|Açılış
|: 1.017,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.021,36
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|13,42
|65.013.915
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|15.198.934
|% 10,00
|
|FLAP
|6,82
|90.999.651
|% 10,00
|
|OBASE
|15,84
|142.565.624
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|1.008.475
|% 10,00
|
|SANFM
|18,10
|30.740.022
|% -9,50
|
|ULUSE
|142,00
|34.010.144
|% -8,03
|
|KGYO
|17,38
|33.417.418
|% -7,55
|
|DIRIT
|3,99
|387.709
|% -7,21
|
|DOBUR
|46,82
|2.132.431
|% -5,76
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|THYAO
|67,80
|5.290.049.415
|% 0,07
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|SISE
|25,62
|3.219.137.673
|% 0,95
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|ALBRK
|2,29
|636.644.156
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,20
|2.157.867.387
|% 9,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1090
|18,1127
|% 0,26
|
|Euro
|18,0474
|18,0812
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,3689
|21,4761
|% 0,93
|
|Frank
|18,7091
|18,8218
|% 0,36
|
|Riyal
|4,8077
|4,8318
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|11,48
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.018
|9,89
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.837
|6.912
|30,00
|
|Yarım
|3.331
|3.379
|14,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.689
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,14
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|0,11
|
|B. Petrol
|100
|100
|3,61
|