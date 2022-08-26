Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.08.2022 09:45
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ("Şirket") %32,11 oranında doğrudan pay sahibi olan Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Maven Enerji") ile Maven Enerji'nin %100 pay sahibi olan ve Şirketimizin yönetim hakimiyetine sahip, Şirketimizin doğrudan %32,03 oranında ortağı olan Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Doğanlar Yatırım Holding"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1-a ve 156'ncı maddeleri gereğince "Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi" usulüne göre, Doğanlar Yatırım Holding'in Maven Enerji'yi tüm aktif ve pasifleri ile birlikte devralması suretiyle birleştiği, birleşme işlemlerinin 22.08.2022 tarihi itibarıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edildiği, birleşme işlemine ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.08.2022 tarihli ve 10647 sayılı nüshasında yayınlandığı ve birleşmenin tescili ile birlikte, Maven Enerji'nin tasfiyesiz şekilde infisah ettiği Şirketimize bildirilmiştir.
Bu çerçevede, Maven Enerji'nin daha önce Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu paylar, birleşmenin tescili ile birlikte Doğanlar Yatırım Holding'e külli halefiyet yoluyla devredilmiş olup Şirketimizin yönetim kontrolüne sahip ortağı Doğanlar Yatırım Holding, Şirketimizin doğrudan %64,14 oranında pay sahibi haline gelmiştir. İşbu birleşme işlemleri neticesinde Şirketimizin yönetim kontrolü ve dolaylı pay sahipliği yapısında herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058484


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:203.145
Değişim :  0,27% |  8,46
Açılış :  3.149  
Önceki Kapanış :  3.137  
En Yüksek
3.188 En Düşük
3.134
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKBN 6,05 197.481.970 % 10,00  
BRMEN 2,42 540.921 % 10,00  
UTPYA 19,19 1.656.941 % 9,97  
HKTM 21,42 9.787.312 % 9,96  
QNBFL 95,00 399.475 % 9,89  
daha fazla
11:18 Alış Satış %  
Dolar 18,1754 18,1897 % 0,15  
Euro 18,1433 18,1593 % 0,13  
Sterlin 21,3588 21,4660 % -0,36  
Frank 18,7666 18,8796 % -0,09  
Riyal 4,8268 4,8510 % 0,11  
daha fazla
11:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.751 1.751 -7,59  
Altın Gr. 1.024 1.024 -3,29  
Cumhuriyet 6.820 6.923 24,00  
Tam 6.846 6.899 -32,00  
Yarım 3.336 3.373 -16,00  
Çeyrek 1.673 1.686 -8,00  
Gümüş.Ons 19,19 19,22 -0,04  
Gümüş Gr. 11,23 11,25 -0,01  
B. Petrol 100 100 0,93  
Seans Raporu 11:18
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru