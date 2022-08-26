***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBiotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ("Şirket") %32,11 oranında doğrudan pay sahibi olan Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Maven Enerji") ile Maven Enerji'nin %100 pay sahibi olan ve Şirketimizin yönetim hakimiyetine sahip, Şirketimizin doğrudan %32,03 oranında ortağı olan Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Doğanlar Yatırım Holding"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1-a ve 156'ncı maddeleri gereğince "Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi" usulüne göre, Doğanlar Yatırım Holding'in Maven Enerji'yi tüm aktif ve pasifleri ile birlikte devralması suretiyle birleştiği, birleşme işlemlerinin 22.08.2022 tarihi itibarıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edildiği, birleşme işlemine ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.08.2022 tarihli ve 10647 sayılı nüshasında yayınlandığı ve birleşmenin tescili ile birlikte, Maven Enerji'nin tasfiyesiz şekilde infisah ettiği Şirketimize bildirilmiştir.Bu çerçevede, Maven Enerji'nin daha önce Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu paylar, birleşmenin tescili ile birlikte Doğanlar Yatırım Holding'e külli halefiyet yoluyla devredilmiş olup Şirketimizin yönetim kontrolüne sahip ortağı Doğanlar Yatırım Holding, Şirketimizin doğrudan %64,14 oranında pay sahibi haline gelmiştir. İşbu birleşme işlemleri neticesinde Şirketimizin yönetim kontrolü ve dolaylı pay sahipliği yapısında herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır.İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058484BIST