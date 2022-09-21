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***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.09.2022 09:01
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 20.09.2022 tarihli toplantısında,              
  Şirketimizin yönetim kurulu bağımsız üyelerinden Mustafa Ergi'nin  yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne,   Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı Elif Ateş Özpak hakkında görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde alınan  Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2022 tarihli olumlu görüşü  doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu Madde 363 uyarınca Mustafa Ergi'nin 21.04.2023 tarihinde bitecek olan görev süresinin kalanını tamamlamak  üzere Elif Ateş Özpak'ın atanmasına, Elif Ateş Özpak'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atamasının yapılacak ilk genel kurul toplantısında Şirket ortaklarının onayına  sunulmasına, Mustafa Ergi'nin yerine Elif Ateş Özpak'ın Yönetim Kurulu'nun Denetim Komitesi'ne başkan olarak ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne üye olarak atanmasına karar verilmiştir.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064346


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