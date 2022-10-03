***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı İzmir Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş'nin işletmecisi olduğu Bergama Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisinin 7,070 MWe olan kurulu gücünün 8,484 MWe ye çıkarılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 30.09.2022 tarihinde kısmi kabul İşlemi gerçekleştirilmiştir. Halihazırda 7,070 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz, yapılan kabul işlemi neticesinde 8,484 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır. Bu kapasite artışı ile birlikte, Şirketimizin toplam kurulu gücü 97,8 MWe'ye ulaşmıştır.İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066490BIST