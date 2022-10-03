***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
3.10.2022 09:02
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı İzmir Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş'nin işletmecisi olduğu Bergama Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisinin 7,070 MWe olan kurulu gücünün 8,484 MWe ye çıkarılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 30.09.2022 tarihinde kısmi kabul İşlemi gerçekleştirilmiştir. Halihazırda 7,070 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz, yapılan kabul işlemi neticesinde 8,484 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır. Bu kapasite artışı ile birlikte, Şirketimizin toplam kurulu gücü 97,8 MWe'ye ulaşmıştır.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066490
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.151
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|Önceki Kapanış
|: 3.180
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3.180
En Düşük
3.130
18:0518,5502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 18,5800
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En Düşük
18,4910
18:0518,2618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18,1202
18:05994,59
En Yüksek
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|Açılış
|: 994,59
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|: 988,22
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994,93
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5244
|18,5502
|% 0,26
|
|Euro
|18,2023
|18,2585
|% 0,67
|
|Sterlin
|20,7092
|20,8131
|% 0,51
|
|Frank
|18,7672
|18,8803
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9243
|4,9490
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|3,51
|
|Altın Gr.
|993
|993
|5,00
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-33,00
|
|Tam
|6.686
|6.784
|52,00
|
|Yarım
|3.253
|3.319
|28,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.658
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,42
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,22
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|B. Petrol
|87,44
|87,44
|2,30
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Seans Raporu
18:05
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17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
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17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
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17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
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17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem