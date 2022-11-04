***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2022 09:06
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş'nin işletmecisi olduğu İnegöl Biyogaz Elektrik Üretim Tesisinin 7,070 MWe olan kurulu gücünün 8,484 MWe ye çıkarılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 03.11.2022 tarihinde kısmi kabul İşlemi gerçekleştirilmiştir. Halihazırda 7,070 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz, yapılan kabul işlemi neticesinde 8,484 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır.
Bu kapasite artışı ile birlikte, Şirketimizin toplam kurulu gücü 99,225 MWe'ye ulaşmıştır.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076713
BIST
18:004.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.116
En Düşük
4.056
18:0018,5988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0159
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6761
En Düşük
18,5892
18:0018,2180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0403
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,2880
En Düşük
18,1324
18:00985,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 10,34
|Açılış
|: 985,75
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|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
988,44
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ISBIR
|73,70
|8.276.257
|% 10,00
|
|QNBFL
|90,75
|1.083.573
|% 10,00
|
|KAREL
|23,32
|137.929.014
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|28.899.752
|% 9,99
|
|ADEL
|62,80
|32.954.786
|% 9,98
|
|VKING
|13,23
|2.985.204
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,06
|131.786.230
|% -9,94
|
|SMRTG
|84,00
|216.142.873
|% -8,70
|
|CMBTN
|396,90
|63.816.600
|% -8,06
|
|CMENT
|60,05
|1.794.437
|% -7,90
|
|THYAO
|101,80
|10.681.513.421
|% 0,99
|
|TUPRS
|407,50
|5.357.750.708
|% 3,16
|
|ASELS
|34,50
|4.711.931.817
|% -3,85
|
|SASA
|135,90
|4.492.515.199
|% 7,52
|
|PETKM
|13,91
|2.704.708.238
|% -0,07
|
|EKGYO
|4,53
|1.800.369.734
|% -0,22
|
|ISCTR
|8,70
|2.658.687.090
|% -3,01
|
|YKBNK
|8,76
|2.414.411.523
|% -1,79
|
|TSKB
|3,03
|621.629.966
|% -2,88
|
|ODAS
|8,66
|1.730.193.463
|% 2,36
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5980
|18,5997
|% -0,08
|
|Euro
|18,2032
|18,2245
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,7949
|20,8992
|% 0,42
|
|Frank
|18,3546
|18,4652
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9352
|4,9600
|% -0,04
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|18,00
|
|Altın Gr.
|985
|986
|10,10
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.632
|6.706
|72,00
|
|Yarım
|3.231
|3.278
|34,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.638
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,75
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,16
|
|B. Petrol
|96,83
|96,83
|2,16
|
Seans Raporu
18:00
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 06 artarak (% 0.73 ) 4, 451
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17:58XU100
Endeks 4, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 75, 215.00 milyon TL de
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17:57PNLSN
Yüzde 6.71 oranında artışla 25.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 064, 441 adet işlem
-
17:56TURSG
Yüzde 5.61 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 838, 670 adet işlem
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17:55ADESE
Yüzde 5.47 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 164, 519, 930 adet işlem