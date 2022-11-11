Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.11.2022 14:35
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı 3.çeyrek operasyonel ve finansal sonuçlarının değerlendirildiği yatırımcı sunumu şirketimizin www.biotrendenerji.com.tr adresindeki Yatırımcı İlişkileri sekmesine https://www.biotrendenerji.com.tr/yatirimci-sunumlari yüklenmiştir.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079494


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:114.490
Değişim :  0,50% |  22,49
Açılış :  4.541  
Önceki Kapanış :  4.467  
En Yüksek
4.552 En Düşük
4.486
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 4,40 87.971.937 % 10,00  
VERUS 96,80 51.214.720 % 10,00  
CELHA 28,60 27.368.921 % 10,00  
MIATK 107,90 352.333.623 % 9,99  
TUCLK 33,06 50.525.326 % 9,98  
daha fazla
15:11 Alış Satış %  
Dolar 18,5234 18,5272 % 0,20  
Euro 19,0726 19,0851 % 1,24  
Sterlin 21,7223 21,8312 % 0,60  
Frank 19,2752 19,3913 % 1,06  
Riyal 4,9143 4,9390 % 0,22  
daha fazla
15:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.757 1.757 1,18  
Altın Gr. 1.047 1.047 3,62  
Cumhuriyet 6.943 7.048 97,00  
Tam 6.911 7.032 14,00  
Yarım 3.356 3.438 7,00  
Çeyrek 1.678 1.718 3,00  
Gümüş.Ons 21,40 21,44 -0,27  
Gümüş Gr. 12,77 12,79 -0,10  
B. Petrol 96,48 96,48 2,81  
Seans Raporu 15:11
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru