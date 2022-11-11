***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2022 14:35
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı 3.çeyrek operasyonel ve finansal sonuçlarının değerlendirildiği yatırımcı sunumu şirketimizin www.biotrendenerji.com.tr adresindeki Yatırımcı İlişkileri sekmesine https://www.biotrendenerji.com.tr/yatirimci-sunumlari yüklenmiştir.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079494
BIST
15:114.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 22,49
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.486
15:1118,5272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0373
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
15:1119,0851
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2333
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0969
En Düşük
18,8141
15:111.046,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,24
|Açılış
|: 1.046,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler15:11
|AKENR
|4,40
|87.971.937
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|51.214.720
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.368.921
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|352.333.623
|% 9,99
|
|TUCLK
|33,06
|50.525.326
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|19.807.580
|% -10,00
|
|TURGG
|264,90
|18.115.351
|% -8,78
|
|GLBMD
|11,20
|26.536.374
|% -7,89
|
|KZBGY
|17,21
|117.175.010
|% -6,26
|
|TRILC
|12,21
|140.630.257
|% -4,39
|
|THYAO
|113,10
|5.801.617.693
|% -0,26
|
|EREGL
|37,18
|4.694.640.204
|% -0,96
|
|ASELS
|39,56
|4.360.191.571
|% 4,00
|
|PETKM
|14,48
|2.664.963.499
|% 0,00
|
|ODAS
|10,84
|2.333.060.509
|% 8,62
|
|EKGYO
|5,38
|1.534.096.517
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,85
|2.210.038.557
|% 0,82
|
|ODAS
|10,84
|2.333.060.509
|% 8,62
|
|SKBNK
|2,19
|442.194.220
|% -1,79
|
|TSKB
|3,13
|606.271.999
|% 0,00
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5234
|18,5272
|% 0,20
|
|Euro
|19,0726
|19,0851
|% 1,24
|
|Sterlin
|21,7223
|21,8312
|% 0,60
|
|Frank
|19,2752
|19,3913
|% 1,06
|
|Riyal
|4,9143
|4,9390
|% 0,22
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|1,18
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.047
|3,62
|
|Cumhuriyet
|6.943
|7.048
|97,00
|
|Tam
|6.911
|7.032
|14,00
|
|Yarım
|3.356
|3.438
|7,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.718
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,44
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,77
|12,79
|-0,10
|
|B. Petrol
|96,48
|96,48
|2,81
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:26EGPRO
Yüzde 9.98 oranında artışla 54.00 lira fiyatla işlem gören hissede 806, 016 adet işlem
-
15:25AYCES
Yüzde 4.52 oranında artışla 82.10 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 934 adet işlem
-
15:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, KCHOL, KOZAA
-
15:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 65 artarak (% 0.45 ) 3, 969
-
15:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALCTL, BAKAB, CELHA, EGPRO, PRDGS, AKENR, TUCLK, BRSAN, VERUS, MAALT