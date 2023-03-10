***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2023 20:41
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Paylarının tamamı Şirketimize ait olan %100 bağlı ortaklığımız MD Biyokütle Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin sermayesi,2.250.000 TL'den, 11.000.000 TL artırılarak, 13.250.000 TL'ye çıkartılmış olup şirketimizin sermaye artışına nakit olarak katılmasına karar verilmiştir.
Sermaye artırımı 10.03.2023 tarih ve 2023/6 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123081
BIST
18:055.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -61,66
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.454
En Düşük
5.376
18:0518,9809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0283
|Açılış
|: 19,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
18:0520,2273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1568
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,4980
En Düşük
19,8223
18:051.134,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 19,01
|Açılış
|: 1.135,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.138,43
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|65,45
|7.039.646
|% 10,00
|
|ERCB
|126,50
|308.762.593
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|407.292.913
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|29.192.391
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.894.611
|% 9,97
|
|CANTE
|66,35
|446.464.247
|% -9,97
|
|EMKEL
|9,32
|437.371.550
|% -9,95
|
|MERCN
|32,60
|106.037.036
|% -9,89
|
|TERA
|25,62
|79.285.318
|% -9,21
|
|BALAT
|16,75
|3.039.972
|% -8,67
|
|EREGL
|40,76
|7.177.139.474
|% -5,17
|
|ISCTR
|14,56
|6.952.526.029
|% 2,54
|
|ASTOR
|52,20
|5.524.825.596
|% 6,53
|
|AKBNK
|19,52
|5.035.964.100
|% -1,46
|
|YKBNK
|11,86
|4.561.348.060
|% 1,11
|
|ISCTR
|14,56
|6.952.526.029
|% 2,54
|
|YKBNK
|11,86
|4.561.348.060
|% 1,11
|
|AKBNK
|19,52
|5.035.964.100
|% -1,46
|
|ADESE
|1,66
|398.273.996
|% 5,06
|
|EKGYO
|8,09
|1.491.071.161
|% -1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9604
|18,9809
|% 0,15
|
|Euro
|20,1817
|20,2273
|% 0,78
|
|Sterlin
|22,7277
|22,8417
|% 0,87
|
|Frank
|20,4907
|20,6141
|% 1,36
|
|Riyal
|5,0340
|5,0592
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|30,49
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|20,42
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|71,00
|
|Tam
|7.680
|7.766
|136,00
|
|Yarım
|3.752
|3.800
|66,00
|
|Çeyrek
|1.876
|1.900
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,44
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,47
|0,24
|
|B. Petrol
|82,61
|82,61
|1,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CANTE
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 66.35 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 193, 045 adet işlem
-
17:57RAYSG
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 391, 561 adet işlem
-
17:56UNLU
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 782, 704 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 2 altında . İşlem hacmi 79, 266.00 milyon TL de
-
17:54TUKAS
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 19.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 314, 314 adet işlem