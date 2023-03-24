***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2023 23:53
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ("EBRD") arasında 21 Ağustos 2021 tarihinde imzalanmış olan Çerçeve Sözleşmesi'nin ("Framework Agreement") "Bilgi Sunumu" maddesi gereği, 2022 mali yılına ait Çevresel ve Sosyal Hususlar konusundaki rapor ile Anahtar Performans Göstergelerine ilişkin rapor ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127972
BIST
18:055.032
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|9,13
|24.848.205
|% 10,00
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|SANEL
|15,97
|14.243.199
|% 9,99
|
|BVSAN
|66,10
|513.606.545
|% 9,98
|
|AKFYE
|19,06
|57.644.016
|% 9,98
|
|GOKNR
|24,48
|2.045.780.230
|% 9,97
|
|PAMEL
|280,00
|72.632.243
|% -10,00
|
|POLTK
|1.925,30
|27.454.766
|% -10,00
|
|CANTE
|58,40
|447.338.819
|% -9,95
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|IZINV
|23,12
|38.833.640
|% -8,98
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|KUVVA
|44,00
|1.110.907
|% -7,56
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|ASTOR
|63,90
|6.624.763.399
|% 2,49
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|EREGL
|37,10
|4.685.264.970
|% 0,00
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|THYAO
|128,40
|3.345.060.811
|% -0,77
|
|ISCTR
|13,85
|2.892.923.703
|% -2,26
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|KOZAL
|22,10
|2.872.585.127
|% 4,84
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|KATMR
|1,36
|416.053.016
|% 3,82
|
|ISCTR
|13,85
|2.892.923.703
|% -2,26
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|EKGYO
|6,90
|1.138.819.696
|% -1,15
|
|YKBNK
|10,29
|1.584.513.774
|% -2,83
|
|KOZAL
|22,10
|2.872.585.127
|% 4,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0356
|19,1017
|% 0,40
|
|Euro
|20,5072
|20,5289
|% -0,50
|
|Sterlin
|23,2428
|23,3594
|% -0,30
|
|Frank
|20,6419
|20,7663
|% -0,21
|
|Riyal
|5,0594
|5,0848
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-15,35
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.213
|-7,29
|
|Cumhuriyet
|8.255
|8.380
|79,00
|
|Tam
|8.187
|8.302
|-37,00
|
|Yarım
|4.014
|4.062
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.007
|2.031
|-9,00
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|Gümüş.Ons
|23,21
|23,26
|0,12
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|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|0,10
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|B. Petrol
|74,98
|74,98
|-0,93
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