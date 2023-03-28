***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBiotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu üyelerinin dolmak üzere olan görev süreleri göz önünde bulundurularak, Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren ve Aday Gösterme Komitesi görevini de icra eden Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu kapsamında, halihazırda Yönetim Kurulu'nda görev yapmakta olan 3 (üç) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kamile Banu Ejder Özcan, Hanife Öztürk Akkartal ve Elif Ateş Özpak'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine devam etmesi önerilmiş, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ("Kurumsal Yönetim Tebliği") ekli Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 4.3.6'da yer alan bağımsızlık kriterleri arasında (d) bendinde belirtilen yönetim kurulu üyesinin "31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na go¨re Tu¨rkiye'de yerles¸mis¸ sayılması" kriteri dışında bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tamamı için bağımsızlıklarını engelleyen bir husus bulunmadığı sonucuna varılmıştır.Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 5.6'da ise, GVK'ya göre Türkiye'de yerleşmiş sayılma kriterini, bagˆımsız u¨yelerden en az yarısının sagˆlamasının yeterli olduğu ifade edilmektedir. Şirket yönetim kurulu yapısında 3 (üç) bağımsız üye yer almaktadır. Halihazırda Yönetim Kurulu'nda görev yapmakta olan bağımsız yönetim kurulu üyelerinden hem Elif Ateş Özpak hem de Kamile Banu Ejder Özcan, GVK'ya go¨re Tu¨rkiye'de yerles¸mis¸ sayılmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 6.5 hükmü uyarınca, haklı gerekc¸elerin varlıgˆı halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") uygun go¨ru¨s¸u¨ ile azami bir yıla kadar gec¸ici bir su¨reyle sınırlı olmak u¨zere, bagˆımsızlık kriterlerinden bir veya birkac¸ını sagˆlamayan kis¸iler, genel kurul tarafından bagˆımsız yo¨netim kurulu u¨yesi olarak sec¸ilebilir.Bu çerçevede, hem halihazırda görev yapmakta olan bütün bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkında hem de Elif Ateş Özpak ile Kamile Banu Ejder Özcan'ın GVK'ya go¨re Tu¨rkiye'de yerles¸mis¸ sayılmaması sebebiyle sağlanmayan bağımsızlık kriteri konusunda uygun görüş alınması için SPK'ya başvurulmuştur.Yapılan başvuruda, Kamile Banu Ejder Özcan'ın Şirket'in halka arzı sürecinde Şirket payları Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamadan önce bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atandığı, Şirket'in yönetimine önemli olumlu katkılar sağladığı, kendisinin bankacılık kariyeri sayesinde, Şirket'in stratejilerinin isabetli olarak geliştirilmesine büyük rol aldığı ifade edilmiştir.Söz konusu başvuruya istinaden, SPK'nın 21.03.2023 tarihli ve 17/361 sayılı toplantısında, (i) bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenen Hanife Öztürk Akkartal ve Elif Ateş Özpak hakkında, ve (ii) Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 6/5 hükmünde yer alan istisnadan yararlandırılmak suretiyle, GVK'ya go¨re Tu¨rkiye'de yerles¸mis¸ sayılma kriterini sağlamayan Kamile Banu Ejder Özcan'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylığına herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiştir.Bu kapsamda, yapılacak olağan genel kurul toplantısında halihazırda Yönetim Kurulu'nda görev yapmakta olan 3 (üç) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kamile Banu Ejder Özcan, Hanife Öztürk Akkartal ve Elif Ateş Özpak'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine devam etmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almaktadır. Açıklama metinlerinin Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe versiyon esas alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128474BIST