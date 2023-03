***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.09.2022,16.11.2022,07.12.2022,19.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce kamuoyuna duyurulduğu üzere, Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. ("Şirket") ile Honeywell International Inc. ("Honeywell") grubu şirketlerinden Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulu UOP LLC arasında Türkiye'de kurulması planlanan Honeywell UpCycle tesisinde Honeywell'in UpCycle Proses Teknolojisi'nin faaliyete geçirilmesi amacıyla iş birliği gerçekleştirilmesine yönelik 09.09.2022 tarihinde iyi niyet mektubu ("Mektup") imzalanmıştır. Bu kapsamda, bu Mektup ile bağlantılı olarak sayılan taraflar arasında aşağıda belirtilen sözleşmeler 28 Mart 2023 tarihinde akdedilmiştir:(i) Şirketimiz'in bağlı ortaklığı Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi A.Ş. ("Biotrend İleri Dönüşüm") ile Honeywell grubu şirketlerinden İngiltere'de kurulu UOP Limited ("UOP Limited") arasında bir proses lisans sözleşmesi ("Lisans Sözleşmesi")(ii) Biotrend İleri Dönüşüm ile UOP Limited arasında bir garanti sözleşmesi(iii) Biotrend İleri Dönüşüm ile UOP Limited arasında bir ana ekipman tedarik sözleşmesi ve(iv) Şirketimiz ile UOP Limited arasında UOP Limited'in Biotrend İleri Dönüşüm'ün sermayesinde gelecekteki pay sahipliğine ilişkin olarak akdedilecek pay sahipleri ve yatırım sözleşmesi ("Pay Sahipleri ve Yatırım Sözleşmesi") ile ilgili olarak Şirketimiz ile UOP Limited arasında bir ön protokol(term sheet).UOP Limited, Biotrend İleri Dönüşüm'e yatırım yapacaktır. UOP Limited'in Biotrend İleri Dönüşüm sermayesindeki pay sahipliğinin kontrol gücü olmayan azınlık pay sahipliği şeklinde olacağı öngörülmektedir.Biotrend İleri Dönüşüm ve UOP Limited'dan her biri, (i) Pay Sahipleri ve Yatırım Sözleşmesi'nin yukarıda sayılan sözleşmelerin imza tarihinden itibaren belirli süre içinde bağlayıcı şekilde imzalanmaması veya (ii) Pay Sahipleri ve Yatırım Sözleşmesi'nde kapanış için belirtilen ön şartların gerçekleştiğinin Şirketimiz ve UOP Limited tarafından müştereken belirli bir tarihe kadar Biotrend İleri Dönüşüm'e bildirilmemesi halinde yukarıda sayılan her bir sözleşmeyi fesih ücreti, tazminat veya bunlara benzer diğer bir ücret ödemeden sona erdirebilir.İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almaktadır. Açıklama metinlerinin Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe versiyon esas alınacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128931BIST