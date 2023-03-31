***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO olarak görevini yürütmekte olan Sayın Osman Nuri Vardı, 3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla CEO görevinden ayrılacak olup, kendisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine devam edecektir. Sayın Osman Nuri Vardı'ya CEO'luk görevi boyunca Şirketimiz için yaptığı çalışmalar ve değerli katkılar için teşekkür ederiz. Sayın Osman Nuri Vardı'nın ardından, CEO pozisyonunu 3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla Sayın Özgür Umut Eroğlu üstlenecektir. Sayın Özgür Umut Eroğlu'na yeni görevinde başarılar dileriz.Enerji sektöründe 20 yılı aşkın uluslararası deneyime sahip olan Sayın Özgür Umut Eroğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi'nden mezun olmuştur ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. GAMA Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş.'nin önceki CEO ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Türkiye, Rusya ve BDT ülkelerinde 20 yıldan fazla bir süredir yer almış ve tecrübe kazanmış olup, sonrasında Enerpion Enerji Sistemleri Yatırım ve Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO görevlerini yürütmüştür.Kamuoyunun bilgisine sunarız.İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almaktadır. Açıklama metinlerinin Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe versiyon esas alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130558BIST