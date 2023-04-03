***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı Mersin Elektrik Üretim ve Enerji Yatırımları A.Ş'nin işletmecisi olduğu Ezine Biyokütle Enerji Santralinin 1,00 MWe olan kurulu gücünün 18,782 MWe ye çıkarılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 31/03/2023 tarihinde kısmi kabul işlemi gerçekleştirilmiştir. Halihazırda 1,00 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz, yapılan kabul işlemi neticesinde 18,782 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır. Bu kapasite artışı ile birlikte, Şirketimizin toplam kurulu gücü 117 MWe'ye ulaşmıştır.İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130800BIST