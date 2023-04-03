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***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.04.2023 09:21
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bağlı ortaklığı Mersin Elektrik Üretim ve Enerji Yatırımları A.Ş'nin işletmecisi olduğu Ezine Biyokütle Enerji Santralinin 1,00 MWe olan kurulu gücünün 18,782 MWe ye çıkarılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 31/03/2023 tarihinde kısmi kabul işlemi gerçekleştirilmiştir. Halihazırda 1,00 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz, yapılan kabul işlemi neticesinde 18,782 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır. Bu kapasite artışı ile birlikte, Şirketimizin toplam kurulu gücü 117 MWe'ye ulaşmıştır.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130800


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