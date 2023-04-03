***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.04.2023 09:21
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı Mersin Elektrik Üretim ve Enerji Yatırımları A.Ş'nin işletmecisi olduğu Ezine Biyokütle Enerji Santralinin 1,00 MWe olan kurulu gücünün 18,782 MWe ye çıkarılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 31/03/2023 tarihinde kısmi kabul işlemi gerçekleştirilmiştir. Halihazırda 1,00 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz, yapılan kabul işlemi neticesinde 18,782 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır. Bu kapasite artışı ile birlikte, Şirketimizin toplam kurulu gücü 117 MWe'ye ulaşmıştır.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130800
BIST
11:324.736
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -77,17
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.816
En Düşük
4.713
11:3219,2021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0271
|Açılış
|: 19,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2155
En Düşük
19,1658
11:3220,8397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0481
|Açılış
|: 21,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
20,8418
En Düşük
20,7087
11:321.212,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,53
|Açılış
|: 1.211,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.217,20
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler11:30
|EKSUN
|95,15
|1.233.918.164
|% 10,00
|
|RAYSG
|23,10
|17.218.611
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|1.002.507
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|27.425.201
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,00
|165.756
|% 9,29
|
|BFREN
|4.413,30
|85.514.487
|% -10,00
|
|FENER
|51,95
|94.413.001
|% -9,97
|
|DGGYO
|38,66
|1.615.060
|% -9,97
|
|IHAAS
|134,60
|4.098.414
|% -9,12
|
|KRGYO
|14,18
|27.828.981
|% -7,80
|
|EKSUN
|95,15
|1.233.918.164
|% 10,00
|
|TUPRS
|539,40
|1.141.285.411
|% 1,75
|
|KOZAL
|21,10
|921.141.834
|% -2,31
|
|THYAO
|116,50
|800.130.531
|% -1,69
|
|ASTOR
|50,80
|724.535.914
|% -3,88
|
|SKBNK
|2,61
|323.755.842
|% 1,56
|
|EKGYO
|6,10
|307.197.783
|% -1,45
|
|AKFYE
|16,20
|715.113.398
|% -5,26
|
|ISCTR
|12,04
|519.717.809
|% -0,06
|
|KOZAL
|21,10
|921.141.834
|% -2,31
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1982
|19,2021
|% 0,14
|
|Euro
|20,8199
|20,8397
|% 0,23
|
|Sterlin
|23,5831
|23,7014
|% 0,02
|
|Frank
|20,8305
|20,9560
|% -0,17
|
|Riyal
|5,1023
|5,1279
|% 0,17
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|-6,30
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|8.206
|8.330
|-36,00
|
|Tam
|8.204
|8.287
|-31,00
|
|Yarım
|4.022
|4.055
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.011
|2.028
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,79
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,66
|14,68
|-0,19
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|4,33
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
-
11:44MRGYO
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 626 adet işlem
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11:43XU100
Endeks 4, 742 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 48 altında . İşlem hacmi 14, 865.00 milyon TL de
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11:43MNDRS
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 765, 125 adet işlem
-
11:42AKFYE
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 762, 300 adet işlem
-
11:41GOKNR
Yüzde -4.86 oranında düşüşle 19.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 314, 260 adet işlem