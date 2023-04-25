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***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.04.2023 21:25
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 25.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 14.04.2023 tarihinde gerçekleşen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 1(bir) yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir
Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sayın İlhan Doğan'ın
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, Sayın Murat Doğan'ın
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Sayın Osman Nuri Vardı'nın
Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın Salih Tuncer Mutlucan'ın
Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın Ogün Doğan'ın
Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın Doruk Doğan'ın
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın Kamile Banu Ejder Özcan'ın
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın Hanife Öztürk Akkartal'ın
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın Elif Ateş Özpak
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141000


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