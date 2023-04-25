***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 14.04.2023 tarihinde gerçekleşen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 1(bir) yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştirYönetim Kurulu Başkanlığına, Sayın İlhan Doğan'ınYönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, Sayın Murat Doğan'ınYönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Sayın Osman Nuri Vardı'nınYönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın Salih Tuncer Mutlucan'ınYönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın Ogün Doğan'ınYönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın Doruk Doğan'ınBağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın Kamile Banu Ejder Özcan'ınBağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın Hanife Öztürk Akkartal'ınBağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın Elif Ateş Özpakİşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141000BIST