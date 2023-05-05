***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2023 08:59
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi A.Ş. tarafından İzmir ilinde gerçekleştirilmesi planlanan piroliz yağı ve çar (kömür tozu) üretimine yönelik olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından planlanan yatırımımızın proje bazlı teşvik sistemi kapsamında değerlendirilmesini teminen şirketimiz T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuruda bulunmaya davet edilmiştir.
Şirketimiz tarafından T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılacak başvuru süreci ve planlanan yatırımımız ile ilgili gelişmeler yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır.
İşbu özel durum açıklamasının İngilizce versiyonu ile Türkçe versiyonu arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe metin esas alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147073
BIST
11:534.436
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -48,35
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.415
11:5319,5027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0338
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
11:5321,5217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0587
|Açılış
|: 22,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
11:531.279,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,75
|Açılış
|: 1.279,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.276,67
BIST En Aktif Hisseler11:53
|HURGZ
|4,40
|2.860.814
|% 10,00
|
|ATSYH
|86,05
|673.599
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.193.970
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|152.292.108
|% 9,93
|
|ORMA
|57,00
|100.719
|% 9,62
|
|CANTE
|17,79
|51.214.993
|% -56,88
|
|GRTRK
|28,02
|933.750.385
|% -9,96
|
|PAMEL
|148,80
|50.729.350
|% -8,15
|
|GESAN
|51,60
|243.066.426
|% -7,69
|
|EUPWR
|72,00
|1.029.809.128
|% -7,40
|
|EUPWR
|72,00
|1.029.809.128
|% -7,40
|
|GRTRK
|28,02
|933.750.385
|% -9,96
|
|THYAO
|126,50
|931.691.352
|% -0,94
|
|ASTOR
|42,54
|696.674.641
|% -5,88
|
|KOZAL
|16,61
|529.920.737
|% -0,54
|
|EKGYO
|5,40
|266.904.388
|% -1,46
|
|YKBNK
|9,31
|377.953.108
|% -0,32
|
|ISCTR
|10,83
|399.109.056
|% 1,69
|
|KOZAL
|16,61
|529.920.737
|% -0,54
|
|GRTRK
|28,02
|933.750.385
|% -9,96
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4966
|19,5007
|% 0,16
|
|Euro
|21,4964
|21,5183
|% 0,26
|
|Sterlin
|24,5111
|24,6340
|% 0,33
|
|Frank
|21,7530
|21,8840
|% -0,73
|
|Riyal
|5,1839
|5,2099
|% 0,06
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.041
|2.041
|-9,40
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|-5,71
|
|Cumhuriyet
|9.192
|9.331
|104,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.493
|4.582
|-47,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.277
|-31,00
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|16,23
|16,24
|-0,09
|
|B. Petrol
|73,33
|73,33
|0,83
|
Seans Raporu
11:53
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