***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi A.Ş. tarafından İzmir ilinde gerçekleştirilmesi planlanan piroliz yağı ve çar (kömür tozu) üretimine yönelik olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından planlanan yatırımımızın proje bazlı teşvik sistemi kapsamında değerlendirilmesini teminen şirketimiz T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuruda bulunmaya davet edilmiştir.Şirketimiz tarafından T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılacak başvuru süreci ve planlanan yatırımımız ile ilgili gelişmeler yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır.İşbu özel durum açıklamasının İngilizce versiyonu ile Türkçe versiyonu arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe metin esas alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147073BIST