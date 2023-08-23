***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2023 19:45
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı 1.Yarıyıl sonuçlarına ilişkin operasyonel ve finansal sonuçlarının değerlendirildiği yatırımcı sunumu şirketimizin www.biotrendenerji.com.tr adresindeki Yatırımcı İlişkileri sekmesine https://www.biotrendenerji.com.tr/yatirimci-sunumlari yüklenmiştir.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188833
BIST
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17:177.640
En Düşük
|Değişim
|: 0,49%
|| 37,50
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:1725,7930
En Yüksek
|Değişim
|: -5,14%
|| -1,3963
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:1728,1041
En Yüksek
|Değişim
|: -4,82%
|| -1,4222
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:171.587,36
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -86,88
|Açılış
|: 1.587,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:15
|GARAN
|54,45
|6.572.336.866
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|127.350.422
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|29.816.252
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|292,00
|2.519.834.304
|% -10,98
|
|KAYSE
|48,60
|2.224.308.353
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.061.794
|% -10,00
|
|EYGYO
|27,72
|210.133.722
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|336.994.160
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,88
|14.010.285.484
|% 9,61
|
|ISCTR
|18,15
|13.074.044.988
|% 8,10
|
|THYAO
|237,20
|12.273.117.170
|% -1,04
|
|AKBNK
|30,30
|11.070.679.820
|% 9,54
|
|KLSER
|115,20
|10.406.237.279
|% -9,58
|
|YKBNK
|16,88
|14.010.285.484
|% 9,61
|
|ISCTR
|18,15
|13.074.044.988
|% 8,10
|
|EKGYO
|8,60
|5.004.963.198
|% -4,23
|
|SKBNK
|4,15
|2.093.670.733
|% 5,60
|
|AKBNK
|30,30
|11.070.679.820
|% 9,54
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7133
|25,7535
|% -5,28
|
|Euro
|27,8673
|28,0750
|% -4,92
|
|Sterlin
|32,4496
|32,6123
|% -5,88
|
|Frank
|29,0990
|29,2743
|% -5,65
|
|Riyal
|6,8462
|6,8806
|% -5,24
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|1,74
|
|Altın Gr.
|1.586
|1.586
|-88,06
|
|Cumhuriyet
|11.098
|11.266
|-409,00
|
|Tam
|10.745
|11.040
|-324,00
|
|Yarım
|5.389
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.686
|2.771
|-79,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,03
|20,05
|-1,21
|
|B. Petrol
|82,47
|82,47
|-0,74
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:29RAYSG
Yüzde 6.35 oranında artışla 46.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 205 adet işlem
-
17:28AKBNK
Yüzde 9.76 oranında artışla 30.36 lira fiyatla işlem gören hissede 375, 255, 595 adet işlem
-
17:27ONCSM
Yüzde 10.00 oranında artışla 202.40 lira fiyatla işlem gören hissede 646, 780 adet işlem
-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 4 artarak (% 0.53 ) 6, 733
-
17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, OFSYM, PARSN, DOKTA, TBORG, TURSG, BYDNR, TATEN, ONCSM, GARAN